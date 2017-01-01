ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dicle Elektrik'te uzmanlar sahada çalışmaları denetledi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:12
Dicle Elektrik'te uzmanlar sahada çalışmaları denetledi
Dicle Elektrik'te uzmanlar sahada çalışmaları denetledi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) konusunda çalışmalarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) talimatları doğrultusunda yürüten Dicle Elektrik Dağıtım, oluşturduğu otokontrol sistemiyle çalışmaları sahada uzmanlarla denetliyor.
Kısa süre önce de 'WhatsappİSG Şikayet Hattı' kuran enerji şirketi, verilen eğitimlerin sahada uygulanıp uygulanmadığını uzmanlar ve yöneticileri aracılığı ile sürekli takip ediyor.
İSG uzmanları ile yöneticiler, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle de çalışanları sahada ziyaret ederek hem denetim yaptı, hem çalışanlara moral verdi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen saha denetimine Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdür Yardımcısı Murat Dursun, Sistem İşletme Yöneticisi Hikmet Nite, İdari İşler Yöneticisi Mustafa Bağırsakçı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Mehmet Emin Corku, Fatma Tarhan ve Veysi Almast katıldı. Beraberlerinde getirdikleri çikolataları çalışan işçilere ikram eden Müdür Yardımcısı Dursun, geniş bir coğrafyada birçok birimle farklı alanlarda müşterilerine hizmet verdiklerini belirterek, "İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda şirketimiz çok hassas. Bununla ilgili eğitimleri yapıyor, tedbirleri alıyoruz. Modern, donanımlı araç, gereç ve malzemeleri kullanarak çalışma koşullarına uygun hareket eden çalışanlarımız ile birlikte en iyi hizmeti vermek için mesai harcıyoruz" şeklinde konuştu.
Ziyaretler Mardin ve Siirt'te de sürdü
Mardin'de de İSG uzmanları Mustafa Aydın, Özcan Taner ve Sistem İşletme Yöneticisi Fırat Kan, sahada çalışan işçileri ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundular. İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Sistem İşletme Yöneticisi Fırat Kan, "İş kazalarına kurban vermek istemiyorsak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmalıyız" dedi. İSG uzmanları Aydın ve Taner ise, sahada çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyulması zorunlu olan kurallar ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.
Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, sistem işletme yöneticisi Raci Nar, İSG uzmanı Metin Atak, şehir şebeke sorumlusu Sabahattin Yıldız ve kırsal şebeke yöneticisi Şerafettin Bingöl, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle sahadaki çalışanları ziyaret ettiler.
Çalışan işçilerle sohbet eden İl Müdürü Obut, şirketin iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem verdiğini söyledi. İl Müdürü Obut açıklamasının devamında, "Yaptığımız iş oldukça tehlikeli. Bunun için öncelikle iş sağlığı ve güvenliği için verilen malzemelerin kullanılması şarttır. Şirket olarak sizlerin güvenliği noktasında yanındayız. Biz hiç bir çalışanımızın iş kazası geçirmesini istemiyoruz. Bunun için de işlerimizi daha dikkatli ve sorunsuz halletmek durumundayız. Kurallara uymak zorundayız. Çünkü her çalışanımız bizim için önemlidir" ifadelerini kulandı.
(SD-Y)

10.05.2017 20:21:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da 2 tesis daha gençlere kazandırılıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA 2 TESİS DAHA GENÇLERE KAZANDIRILIYOR
Koyun otlatırken yaralı bulunan çoban hayatını kaybetti
YEREL

KOYUN OTLATIRKEN YARALI BULUNAN ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ
Çiftçi'den uçak sefer sayılarının arttırılması talebi
YEREL

ÇİFTÇİ'DEN UÇAK SEFER SAYILARININ ARTTIRILMASI TALEBİ
Siverek'te açılış ve temel atma töreni
YEREL

SİVEREK'TE AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ
Engelliler şarkılar söyleyip, halay çekti
YEREL

ENGELLİLER ŞARKILAR SÖYLEYİP, HALAY ÇEKTİ
Siverek semt sahası gençlerin hizmetine açıldı
YEREL

SİVEREK SEMT SAHASI GENÇLERİN HİZMETİNE AÇILDI
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ GÜNGÖR AZİM TUNA:
Yaralı halde bulunan çoban kaldırıldığı hastanade öldü
YEREL

YARALI HALDE BULUNAN ÇOBAN KALDIRILDIĞI HASTANADE ÖLDÜ
Öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci semineri
YEREL

ÖĞRENCİLERE SU TASARRUFU VE ÇEVRE BİLİNCİ SEMİNERİ
Karagül süs bitkileri sektörüne kazandırılıyor
YEREL

KARAGÜL SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNE KAZANDIRILIYOR
Şanlıurfaspor 3 puana odaklandı
YEREL

ŞANLIURFASPOR 3 PUANA ODAKLANDI
Demirkol İslam aleminin Berat Kandilini kutladı
YEREL

DEMİRKOL İSLAM ALEMİNİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Şanlıurfa'da dolandırıcı uyarısı
YEREL

ŞANLIURFA'DA DOLANDIRICI UYARISI
Başkan Demirkol TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL TOBB FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Sosyal bilimler MYO'da çocuk gelişimi programı tanıtıldı
YEREL

SOSYAL BİLİMLER MYO'DA ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI TANITILDI
Bir çift ayakkabı ile tarifsiz mutluluk
YEREL

BİR ÇİFT AYAKKABI İLE TARİFSİZ MUTLULUK
Piazza Anneler Gününü sürpriz hediyelerle kutluyor
YEREL

PİAZZA ANNELER GÜNÜNÜ SÜRPRİZ HEDİYELERLE KUTLUYOR
Tedavileri tamamlanan yabani kuşlar doğaya bırakıldı
YEREL

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN YABANİ KUŞLAR DOĞAYA BIRAKILDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Başkan Atilla'dan Berat Kandili kutlaması
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN BERAT KANDİLİ KUTLAMASI
Siverek'te spor kompleksi açılıyor
YEREL

SİVEREK'TE SPOR KOMPLEKSİ AÇILIYOR
Çiftçi İslam aleminin Berat Kandilini kutladı
YEREL

ÇİFTÇİ İSLAM ALEMİNİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Vali Tuna Ayakkabıcılar sitesinde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ TUNA AYAKKABICILAR SİTESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ceylanpınar'da Kilitli Parke Taşı Döşenmeye Başladı
YEREL

CEYLANPINAR'DA KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENMEYE BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!