ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TÜBİTAK'ta Kütahya rüzgarı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:38
TÜBİTAK'ta Kütahya rüzgarı
TÜBİTAK'ta Kütahya rüzgarı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın sonuçları, 12 Mayıs günü açıklanıyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Ankara'da yarışma finali için Kütahya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı.
Kütahya'nın eğitim seviyesi olarak ülkemizin en başarılı 5 ilinden biri olduğunu belirten Nazlı, "Kitap okuma oranları ve okullarımızın başarısı gururumuz olmaya devam ediyor" diye konuştu.
Geçen sene TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Kütahya Nafi Güral Lisesi'nin 1. Olduğunu hatırlatan Nazlı, "Bu yıl da öğrencilerimizden aynı başarıyı bekliyoruz" dedi.
Ülkemizin ihtiyacı olan geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve yetenekli çocuklara sahip çıkmak için yapılan bu çalışmaların kutsal olduğunun önemine değinen Nazlı, "TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi, Ali Güral Lisesi ve Nafi Güral Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerini final sergisinde ziyaret eden Nazlı, projeleri tek tek inceledi.
Nafi Güral Fen Lisesi Matematik Öğretmeni Eray Kanpak danışmanlığında 13 Mayıs 2017'de Kütahyalı öğrencilerimizin Amerika'ya gideceğini açıklayan Nazlı, "Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

10.05.2017 20:47:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kütahya İl Özel İdaresinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
YEREL

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNDEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEĞİ
Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

EMET'TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Vali'den Komutan'a 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

VALİ'DEN KOMUTAN'A 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Psikolog-Yazar İlknur Peder: Hayata umutlu bakıp, mücadele etmeliyiz
YEREL

PSİKOLOG-YAZAR İLKNUR PEDER: HAYATA UMUTLU BAKIP, MÜCADELE ETMELİYİZ
Başkan Mehmed Ali Saraoğlu'nun Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN MEHMED ALİ SARAOĞLU'NUN BERAT KANDİLİ MESAJI
Kütahya'da tek ilçe basketbol takımı Emet Belediyespor
YEREL

KÜTAHYA'DA TEK İLÇE BASKETBOL TAKIMI EMET BELEDİYESPOR
Okul binası 'çok amaçlı salon' oldu
YEREL

OKUL BİNASI 'ÇOK AMAÇLI SALON' OLDU
Başkan Çalışkan'ın Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN ÇALIŞKAN'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
Hisarcık'ta asma yaprağına talep arttı
YEREL

HİSARCIK'TA ASMA YAPRAĞINA TALEP ARTTI
Organik sebze fideleri, Emet köylü pazarında
YEREL

ORGANİK SEBZE FİDELERİ, EMET KÖYLÜ PAZARINDA
Hem eğlendiler, hem öğrendiler
YEREL

HEM EĞLENDİLER, HEM ÖĞRENDİLER
Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'lojistik sektörünün geleceği ve sorunları' konulu seminer
YEREL

ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 'LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ VE SORUNLARI' KONULU SEMİNER
Simav'a köpek barınağı
YEREL

SİMAV'A KÖPEK BARINAĞI
Yeni belediye hizmet binası 1 yıl sonra tamam
YEREL

YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 1 YIL SONRA TAMAM
Hisarcık Çpal'dan tanıtım atağı
YEREL

HİSARCIK ÇPAL'DAN TANITIM ATAĞI
Kütahya'da 'trafik haftası' sergisi
YEREL

KÜTAHYA'DA 'TRAFİK HAFTASI' SERGİSİ
Kütahya'da Yapı Fuarı
YEREL

KÜTAHYA'DA YAPI FUARI
Ahmet Yaylıoğlu: Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz
YEREL

AHMET YAYLIOĞLU: ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Kütahya'da 'tarım ve insan' konulu fotoğraf sergisi
YEREL

KÜTAHYA'DA 'TARIM VE İNSAN' KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ
Halka pilav ve ayran ikramı
YEREL

HALKA PİLAV VE AYRAN İKRAMI
Müdür Gümüş: Artık açıktan süt satışı mümkün değil
YEREL

MÜDÜR GÜMÜŞ: ARTIK AÇIKTAN SÜT SATIŞI MÜMKÜN DEĞİL
Gediz MYO'da 'sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği' konulu konferans
YEREL

GEDİZ MYO'DA 'SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ' KONULU KONFERANS
Duygulandıran mezuniyet
YEREL

DUYGULANDIRAN MEZUNİYET
Kütahya'da gıda zehirlemesi şüphesi
YEREL

KÜTAHYA'DA GIDA ZEHİRLEMESİ ŞÜPHESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!