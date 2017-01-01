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Vali Taşyapan, yaralı askerleri ziyaret etti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:26
Vali Taşyapan, yaralı askerleri ziyaret etti

VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, Ağrı'nın Doğubayazit ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 4 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı Yılanlı tepesi mevkiinde 1. Mekanize Piyade Tugayı'na ait askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 4 asker, askeri helikopterlerle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine getirilerek tedavi altına alındı.
Yaralı askerler, hastaneye intikal ettirildikten sonra Van Valisi İbrahim Taşyapan, beraberinde Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
(EKİP-ŞAK-ÖZ-Y)

10.05.2017 21:36:29 TSI
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