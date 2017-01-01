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Tosya'da Beraat Kandili'nde sürücülere gül dağıtıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:35
Tosya'da Beraat Kandili'nde sürücülere gül dağıtıldı
Tosya'da Beraat Kandili'nde sürücülere gül dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin, polis ve jandarma ekipleri D-100 karayolunda Berat Kandili nedeniyle sürücülere gül dağıttı.
Kaymakam Deniz Pişkin polis ve jandarma ekiplerinin D-100 Karayolu üzerinde yaptığı ortak uygulamaya katıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin yoldan geçen sürücüleri durdurmasının ardından Kaymakam Deniz Pişkin sürücülere gül takdim ederek Berat Kandillerini kutladı. Tatlı ve koku ikram etmeyi de ihmal etmeyen Kaymakam Deniz Pişkin, sürücülere trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemerinin takılması konularında tavsiyelerde bulundu.
Kaymakam Deniz Pişkin ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm, jandarma ve polis ekiplerinin gül takdimi ve ikramı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler teşekkür ederek böyle bir uygulamayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.
İlk defa Kaymakamın polis ve jandarma ekiplerinin yolda durdurarak kandil kutladığına şahit olduklarını belirten sürücüler etkinliğin farkındalık oluşturması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.
Sürücü ve yolculara gül takdiminin ardından tatlı ikramında bulunan Kaymakam Deniz Pişkin sürücülere emniyet kemeri takılması ve trafik kurallarına uyulması tavsiyelerinde bulanarak Berat Kandillerini kutladı.
(SDA-AY-ÖZ-Y)

10.05.2017 22:43:48 TSI
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