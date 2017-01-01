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Giresun'da şüpheli çanta paniği

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:41
Giresun'da şüpheli çanta paniği
Giresun'da şüpheli çanta paniği

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun'da bir işyerinin önüne bırakılan şüpheli çanta, heyecanlı dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Geniş güvenlik tedbirleri altında açılan çanta boş çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Gemilerçekeği Mahallesi Yeniyol mevkinde akşam saatlerinde bir dükkanın önünde şüpheli çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, paketin bulunduğu alanda geniş güvenlik tedbiri aldı. Çevredeki işyerlerinde araştırma yapan emniyet ekipleri, esnaflar tarafından bırakılan çanta olmadığının anlaşılması üzerine bomba imha ekibi çağırdı. Yeniyol Caddesi'nin trafiğe ve yayalara kapatılmasının ardından bomba imha uzmanı çantanın yanına gelerek kontrol etti. Dikkatli bir şekilde açılan çantanın boş çıkmasıyla herkes derin bir nefes aldı.
Yol yeniden trafiğe açılırken, çanta ise çöpe atıldı.
(AB-ÖZ-Y)

10.05.2017 22:50:31 TSI
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