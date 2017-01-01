YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Giresun'da şüpheli çanta paniği

Giresun'da şüpheli çanta paniği



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun'da bir işyerinin önüne bırakılan şüpheli çanta, heyecanlı dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Geniş güvenlik tedbirleri altında açılan çanta boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gemilerçekeği Mahallesi Yeniyol mevkinde akşam saatlerinde bir dükkanın önünde şüpheli çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, paketin bulunduğu alanda geniş güvenlik tedbiri aldı. Çevredeki işyerlerinde araştırma yapan emniyet ekipleri, esnaflar tarafından bırakılan çanta olmadığının anlaşılması üzerine bomba imha ekibi çağırdı. Yeniyol Caddesi'nin trafiğe ve yayalara kapatılmasının ardından bomba imha uzmanı çantanın yanına gelerek kontrol etti. Dikkatli bir şekilde açılan çantanın boş çıkmasıyla herkes derin bir nefes aldı.

Yol yeniden trafiğe açılırken, çanta ise çöpe atıldı.

(AB-ÖZ-Y)



10.05.2017 22:50:31 TSI

NNNN

