Berat Kandili'nde Van'da camiiler doldu
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VAN (İHA) - Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Van'da da vatandaşlar camilere akın etti.
Akşam namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip, bol bol dua etti. Berat Kandili nedeniyle Yukarı Norşin Camii'ne akın eden vatandaşlar, burada Mevlid-i Şerif dinledi. TRT'nin de canlı verdiği kandil dolayısıyla camiye akın eden Vanlılar ise burada birlikte ibadet ederek dua ettiler. Berat gecesi programı birlikte kılınan yatsı namazı sonrası sona erdi.
(EKİP-ŞAK-Y)
10.05.2017 23:42:13 TSI
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