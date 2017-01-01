YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Berat Kandili'nde Van'da camiiler doldu

Berat Kandili'nde Van'da camiiler doldu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Van'da da vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip, bol bol dua etti. Berat Kandili nedeniyle Yukarı Norşin Camii'ne akın eden vatandaşlar, burada Mevlid-i Şerif dinledi. TRT'nin de canlı verdiği kandil dolayısıyla camiye akın eden Vanlılar ise burada birlikte ibadet ederek dua ettiler. Berat gecesi programı birlikte kılınan yatsı namazı sonrası sona erdi.

(EKİP-ŞAK-Y)



10.05.2017 23:42:13 TSI

NNNN

