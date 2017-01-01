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Kilis'te sağlık için yürüyüş

11 Mayıs 2017 Perşembe, 01:11
Kilis'te sağlık için yürüyüş

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, "Sağlık için hareket et yaşadığını fark et" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kilis Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Sağlık için hareket et yaşadığını fark et" etkinliği kapsamında öğrenciler, öğretmenler, daire amir ve müdürleri ile Kilis belediyesi personelinin katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Çevreyolu üzerindeki Fıstıklı Park önünde toplanan kalabalık pankartlar açarak yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü olduğunu ifade ederek, "Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun başlattığı sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı kapsamında sağlık için hareket et etkinlikleri düzenliyoruz. Günde 10 bin adım at mesajıyla vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam kültürünü oluşturmaya ve fiziksel aktiviteye yönelmeleri için etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın böyle bir proje hazırladıkları için Kilis halkı adına teşekkür ettiğini ifade ederek, "Çünkü spor bizim olmazsa olmaz hayatımızın bir parçası olması lazım, bizde belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Gerek yürüyüş yollarımızla gerekse bayanlara spor merkezlerimizle gerekse diğer aktivitelerimizle belirli bir noktaya getirdik. Bu yıl 2 kilometrelik yürüyüş yolumuzu tamamladık. Bu yıl sonuna kadar 4 kilometre daha yapacağız. Hedefimiz 10 kilometreye çıkarmaktır. Türkiye'nin en uzun yürüyüş pistini Kilis'te gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
(MAD-SD-Y)

11.05.2017 01:20:32 TSI
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