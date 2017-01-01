YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı'da Beraat Kandili münasebetiyle program düzenlendi

Ağrı'da Beraat Kandili münasebetiyle program düzenlendi



(Fotoğraflı)

Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Beraat Kandili münasebetiyle Merkez Camiinde yatsı namazında program düzenlendi.

Kur'an'ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda İl Müftüsü İbrahim Gemici tarafından gecenin anlam ve önemi ile ilgili bir vaaz verildi. Program İl Vaizi Nuri Aslan'ın duası ile son buldu. Programa Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın eşi Tuba Işın ile birlikte katıldı. Ağrı Valisi Musa Işın camii cemaatinin kandilini kutlarken eşi Tuba Işın da hem bayanların kandilini kutladı hem de istek ve sorunları dinledi. Program çıkışında Ağrı Belediyesi tarafından cami cemaatine kandil simidi dağıtıldı.

(AG-DK-Y)



11.05.2017 01:39:53 TSI

NNNN

