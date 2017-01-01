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Ağrı'da Beraat Kandili münasebetiyle program düzenlendi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 01:30
Ağrı'da Beraat Kandili münasebetiyle program düzenlendi
Ağrı'da Beraat Kandili münasebetiyle program düzenlendi

(Fotoğraflı)
Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da Beraat Kandili münasebetiyle Merkez Camiinde yatsı namazında program düzenlendi.
Kur'an'ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda İl Müftüsü İbrahim Gemici tarafından gecenin anlam ve önemi ile ilgili bir vaaz verildi. Program İl Vaizi Nuri Aslan'ın duası ile son buldu. Programa Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın eşi Tuba Işın ile birlikte katıldı. Ağrı Valisi Musa Işın camii cemaatinin kandilini kutlarken eşi Tuba Işın da hem bayanların kandilini kutladı hem de istek ve sorunları dinledi. Program çıkışında Ağrı Belediyesi tarafından cami cemaatine kandil simidi dağıtıldı.
(AG-DK-Y)

11.05.2017 01:39:53 TSI
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