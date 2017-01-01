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Ayhan Ogan'dan Kayseri OSB'ye Ziyaret

11 Mayıs 2017 Perşembe, 08:49
Ayhan Ogan'dan Kayseri OSB'ye Ziyaret
Ayhan Ogan'dan Kayseri OSB'ye Ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Ogan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.
AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan ve beraberindeki heyet Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. Ziyarette Ayhan Ogan, OSB Yönetimi'ne yeniden seçilmelerinden dolayı Tahir Nursaçan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
(AÖ-Y)

11.05.2017 08:58:49 TSI
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