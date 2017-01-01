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Ağrı'da şelale kurudu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 08:51
Ağrı'da şelale kurudu
Ağrı'da şelale kurudu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü'nde bulunan ve 18 metre yüksekliğinde olan şelale son yılların en kurak dönemini geçiriyor.
Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu Köyü'nde bulunan 18 metre yükseklikte 5 metre derinliğinde olan geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve su olmaması nedeniyle kuruyan şelale köy halkını tedirgin ediyor. Geçmiş yıllarda oldukça güzel manzaralara sahip olan yeşilliklerle kaplı şelale köy halkının en uğrak yerlerinden birisi olarak biliniyor. Köy'de yaşayan vatandaşlardan Davut Ergül, Şelalenin köye 1 kilometre uzak olduğunu ve köyün Güneybatısında bulunduğunu, geçmiş yıllarda şelalenin, yaylalardan çevre köylere getirilen akarsularla beslendiğini bu yüzden çok renkli bir görünüme sahip olduğunu söyledi. Şelalenin oluşumunun çok eski zamanlara dayandığını yakın köyler dışında fazla tanınmadığını dile getiren Ergül, "Şelalenin oluşumu ve etrafında bulunan kayalıklara baktığımızda buranın eskiden bir akarsu yatağı olduğunu söyleyebiliriz. Şelalenin düştüğü yer suyun aşındırması ile birlikte yaklaşık olarak 5 metre derinliğinde dev kazanı oluşmuştur. Yüksekliği yaklaşık olarak 18 metredir. Şelalenin çevresinde bulunan kayalıklara baktığımızda fay aynalarının olduğunu görüyoruz. Taşlar eosenden kalmadır. Taşlar şelalenin eosen döneminden kalma olduğunu gösteriyor" dedi.
Şelalenin tarihi bir şelale olduğunu ancak yöre halkı ve çevre köylerde bulunan vatandaşlar dışında kimsenin bu şelaleden haberdar olmadığını bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade eden Ergül, "Küçükken buraya geldiğimizde şelalenin suyu oldukça fazlaydı ve şelalenin daha güzel bir görünümü vardı. Ancak son zamanlarda şelalenin kuruması ile maalesef şelale eski görünümünü ve güzelliğini kaybetmiştir. Şelalenin sularını taşıyan değirmen deresi vardır. Bu dere Murat Nehri'nin en büyük kollarından birisidir" ifadelerini kullandı.
Şelalenin yaz kış demeden köylüler tarafından çok sık ziyaret edildiğini ve köy halkı için ayrı bir öneme sahip olduğunu ancak kimsenin şelaleye sahip çıkmadığını kaydeden Ergül, "Özellikle yaz aylarında şelale büyük bir rağbet görmektedir. Zamanında köyden göç etmiş ve batı illerinde yaşayan memleket özlemi çeken köylü vatandaşlarımız gezi amaçlı gelip şelalede pikniklerini yapıyorlar. Ayrıca şelalemize komşu köylerden gelen vatandaşlarımızda oluyor. Bizim isteğimiz ve ricamız şelalemize sahip çıkılması ve ülke doğal mirasına katılmasıdır" şeklinde konuştu.
(AG-AA-Y)

11.05.2017 09:00:14 TSI
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