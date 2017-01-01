YEREL HABERLER / ÇANKIRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aşiyan Köprüsü Çankırı trafiğini rahatlatacak

Aşiyan Köprüsü Çankırı trafiğini rahatlatacak

- Çankırılıların heyecanla beklediği köprünün yapımı devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ceyhun Doğan

ÇANKIRI (İHA) - Çankırılıların heyecanla beklediği ve geçen Mart ayında temeli atılan Aşiyan Köprüsü'nün yapımı hızla devam ediyor.

Karataş Mahallesi ile Aksu Mahallesi arasında inşa edilen köprü bittiğinde Çankırı trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. 20 Mart tarihinde ilk temeli atılan köprünün şu ana kadar yüzde 60'ı tamamlandı. Köprü inşaatını ziyaret eden Çankırı Valisi Mesut Köse, görevlilerden köprünün son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Köprünün yarım yonca şeklinde olacağını açıklayan görevliler, köprü uzunluğunun betonarme ve asfalt alanının 350 metreyi, toplamının ise 570 metreyi bulacağını ifade ettiler. Aşiyan Köprüsü'nün ön germeli köprü sistemiyle inşa edildiğine dikkat çeken görevliler, "Toplam 11 açıklıktan oluşacak olan köprünün şu an için 7 açıklığı bitti. İşin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. Köprü inşaatının Eylül ayı ortasında bitirilmesi planlanıyor" dediler.

(CD-SLH-Y)



11.05.2017 09:00:53 TSI

NNNN

