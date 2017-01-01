ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları yeniden canlanıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 08:51
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları yeniden canlanıyor
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları yeniden canlanıyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi İş Kur işbirliğinde meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan Kilim dokuma, Tablo ve Bakır İşlemeciliği kursları devam ediyor.
Belediye hizmet binasında ve Erzincan Belediyesi Kültür Merkezinde, uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara özellikle bayanlar yoğun ilgi gösteriyor.
Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Hemşehrilerimizin sosyalleşmesi ve meslek edinmesi bizler için önemli. Bunun yanında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı insanlarımıza öğretip gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Türk kültüründe halının ve kilimin yeri bambaşkadır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar her Türk'ün hayatında halı ve kilim mutlaka yer almıştır. Kilimcilik, maalesef günümüzde modern halıcılığın gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız arasında girmiştir. Biz bu sanatı yeniden canlandırmak için kilim kursu açtık. Gerçekten çok başarılı bir iş ortaya çıktı. Kursiyerlerimiz, kısa zamanda, profesyonellere taş çıkaracak derecede kilim dokuyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum." dedi
(FG-AA-Y)

11.05.2017 09:00:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencilerine barınma ve gıda yardımı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BARINMA VE GIDA YARDIMI
Vali Arslantaş'ın Berat kandili mesajı
YEREL

VALİ ARSLANTAŞ'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
Erzincan havalimanında 4 ayda 114 bin 840 yolcu uçtu
YEREL

ERZİNCAN HAVALİMANINDA 4 AYDA 114 BİN 840 YOLCU UÇTU
&quot;Mahrem imam&quot; soruşturmasında 4 tutuklama
YEREL

"MAHREM İMAM" SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
TYÇP personeline iş güvenliği eğitimi
YEREL

TYÇP PERSONELİNE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Başkan Başsoy'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN BAŞSOY'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Atlı Cirit'te finalistler belli oldu
YEREL

ATLI CİRİT'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Muharip gaziler Kıbrıs'ı gezdi
YEREL

MUHARİP GAZİLER KIBRIS'I GEZDİ
&quot;Kod Adı 2023&quot; projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor
YEREL

"KOD ADI 2023" PROJESİ ERZİNCAN GENÇLİK MERKEZİNDE BAŞLIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 3 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı
  • 4 Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı