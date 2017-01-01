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Üniversite öğrencilerine barınma ve gıda yardımı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 08:53
Üniversite öğrencilerine barınma ve gıda yardımı
Üniversite öğrencilerine barınma ve gıda yardımı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik destek günden güne artıyor. İl Müftülüğü ve vakıf tarafından Erzincan'da açılan yurt ve ev sayısının artırılmasına çalışılıyor. Erzincan'da Müftülüğe bağlı 1 adet kız öğrenci yurdu ve 6 adet öğrenci evinde toplamda 83 öğrenci barınıyor. Yurtta ve öğrenci evlerinde kalan gençler ile daha sağlam iletişim kurma çalışmalarına devam eden Erzincan İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi öğrenci evleri, yurt ve pansiyonlarda çeşitli programlar düzenliyor. Programlar da, sohbet ve Kur'an öğretimi faaliyetleri de birlikte icra ediliyor.
Erzincan İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi tarafından üniversite öğrencilerine gıda yardımı ve kira yardımında bulunuluyor.
Müftülüğün desteğinde ve vakıf şubesinin kontrolüne ait evlerde ve yurtta kalan öğrencilerden Halim Yalçın; "Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi ve Erzincan Müftülüğü burada bizlere sahip çıktı. Burada bize gıda ve kira yardımında bulunuyorlar. Biz burada olmaktan ve yapılan yardımlardan memnunuz. Özellikle maddi durumu kötü olan arkadaşlar için bu çok büyük bir nimettir. Bu şekilde Türkiye Diyanet Vakfının ve Erzincan Müftülüğünün bizlere sahip çıkması bizim için çok iyi oldu ve okumamıza da yardımcı oldu." dedi.
Yurtta kalan bayan öğrenciler ise "Buraya geldiğimizde daha önceden yer ayarlamadığımız için kalacak yerimiz yoktu. Diyanet Vakfını tercih etmemim sebebi güvenilir olmasıydı. Diyanetin böyle bir hizmet vermesi çok güzel bir şey. Diyanetin bu hizmeti geliştirmesini istiyoruz. Evlerimiz de yapılan Kur'an-ı Kerim dersleri de çok güzel. Bunun için Erzincan'a ve Erzincan Müftülüğüne teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundular.
(FG-AA-Y)

11.05.2017 09:02:16 TSI
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