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Nazilli'de öğretmenlerden 'Bizden Size' konseri



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, 'Bizden Size' konseri ile görücüye çıktı.



Tamamen farklı bir anlayışla hazırlanan ve ağırlıklı olarak öğretmen emeklilerinin görev aldığı konserde unutulmaya yüz tutmuş türküler yeniden hayat buldu. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonunda yoğun katılımla düzenlenen konseri Nazilli Cumhuriyet Savcısı Nihat Makas başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, okul müdürleri, öğretmenler, koroda görev alanların yakınları ve vatandaşlar izledi.



Amaçlarının tekrara düşmeden farklı repertuarlarla izleyicinin karşısına çıkmak olduğunu ifade eden Nazilli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Nail Çakan, "Amacımız tekrara düşmeden her zaman farklı repertuarlarla karşınıza çıkmaktır. Ayrıca hiç seslendirilmemiş veya az seslendirilmiş türkülerimizi sizlerle buluşturmaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yurtiçi ve yurt dışında yaşadığımız olaylardan dolayı repertuarımızı pek hareketli türkülerimizle buluşturamadık. Ama bu türkülerimizi de seveceğinize ve seslendirirken canı gönülden eşlik edeceğinize inancımız sonsuzdur. Ekibimiz sene başından beri hazırlık yapıyor. Bu tür etkinlikleri öğretmen evinin sosyal bir faaliyeti olarak ön plana çıkartıyoruz. 2 yıl önce kurulan ekibimiz haftada bir gün yaptıkları çalışmayla karşınıza çıktı. Ve biz bunu geleneksel hale getirdik. Ekibimiz öğretmenlerden ve halktan oluşan bir ekiptir. Seslendirilen türküler ise Ege Bölgemiz ağırlıklı olmak üzere az sayıda da diğer yörelerin eserleridir. Amacımız ise insanları bir şekilde halk müziği ile yakınlaştırmaktır" dedi.



Yerel sanatçıların da sahne alarak güç kattığı, iki bölümden oluşan ve yaklaşık 3 saat süren Şef Orhan Yeşiltepe'nin yönettiği 'Bizden Size' konserinin sonunda koro üyelerine protokol üyeleri tarafından çiçek takdim edildi.

(AS-MB-Y)



11.05.2017 09:07:15 TSI

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