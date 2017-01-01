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Çerçioğlu, Arapapıştı projesini eleştirenlere de teşekkür etti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 08:58
Çerçioğlu, Arapapıştı projesini eleştirenlere de teşekkür etti
Çerçioğlu, Arapapıştı projesini eleştirenlere de teşekkür etti

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Bozdoğan Kemer Barajı su toplama alanı içerisinde bulunan Arapapıştı Kanyonunun turizme kazandırılmasının ardından çeşitli eleştirilere maruz kalan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İlçelerimizin ekonomisini canlandırmak amacıyla yaptığımız her çalışmanın arkasındayız. Onlar konuşur, biz yaparız" dedi.

Arap apıştı kanyonu ile ilgili ziyarete gittiği Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı'nın makamında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İlçelerimizin ekonomisini canlandırmak amacıyla yaptığımız her çalışmanın arkasındayız. Tarihle iç içe olan Bozdoğan İlçemizin bu doğal güzelliğinin bütün insanlara açılması gerektiğini beraberce konuştuk ve bu şekilde projemiz gerçekleşmiştir. Yoksa o bunu kıskananlarında dediği gibi hani 'biz bunu yeniden yaptık, kanyonu biz keşfettik, biz imal ettik' gibi laflar onların niyeti ile ilgili söylemlerdir. Onlar konuşur biz yaparız" dedi.

Ekonomi Canlandı
Kanyonun turizme kazandırılması ile Bozdoğan Ekonomisinin canlandığını ifade eden Çerçioğlu, "Açılışın ardından Bozdoğan'ın ekonomisi müthiş derecede canlanmıştır. 20 tane insan iş sahibi olmuştur. Daha net bir şekilde istihdam sağlanıyor, ilçe'nin ekonomisine katkı sağlıyor. Tüm halkın gelip gitmesini sağlıyor, Türkiye'de ve dünyada tanınması sağlanıyor. Biz burada istediğimizi yaptık amacımıza ulaştık. İnsanlar bir şekilde bunu konuşmaya başladılar. Ben Basın mensubu arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Zaten istediğimiz buydu. İnsanların konuşmasıydı. Yapıcı olanlardan Allah razı olsun, yapıcı olmayanlardan da Allah razı olsun. Biz amacımıza ulaştık. Önemli değil, ister yapıcı olarak konuşsunlar ister yapıcı olmayıp ta konuşsunlar. Önemli olan, şimdi her konuşan kişi Arap Apıştı'nın Bozdoğan'daki reklamını yapıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz ve reklamını yapmaya devam etsinler diyoruz. Çünkü Aydın'ımıza büyük bir katkı sağlıyor. Bu projeler arka arkaya geliyor ve yapmaya devam edeceğiz. Amacımız Yenipazar'ında ekonomisini canlandırmak, hareketlendirmek insanların buraya gelip çekim merkezi yapmasıdır. Basın mensubu arkadaşlarımızın da gazetelerde yaptıkları haberler ile Aydın'ımızın ekonomisini de canlandırıyoruz" dedi.
(AS-MB-Y)

11.05.2017 09:07:31 TSI
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