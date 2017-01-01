ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'da 'Yeni Sanayi Devrimi' konferansı ilgi gördü

11 Mayıs 2017 Perşembe, 08:59
Aydın'da 'Yeni Sanayi Devrimi' konferansı ilgi gördü
Aydın'da 'Yeni Sanayi Devrimi' konferansı ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Verimlilik Haftası kapsamında düzenlediği Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, ADÜ Teknokent Yönetimi ve Aydın Sanayi Odasının işbirliğiyle düzenlenen "Aydın Yeni Sanayi Devrimine Hazırlanıyor Endüstri 4.0" temalı konferans büyük ilgi gördü.

Verimlilik Haftası tanıtım filminin izlenmesinin ardından açılış konuşmalarına geçilen programda konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, dünyanın üç sanayi devrimine tanıklık ettiğini belirterek, 4. sanayi devrimi olarak nitelenen Endüstri 4.0'ün 2012 yılında başladığına dikkat çekti. Bakanlık olarak kurdukları "Sanayinin Dijital Dönüşümü Platformu" ile Endüstri 4.0'e entegre olmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Çoban, bu yeni sanayi devriminde hayati öneme sahip olan Ar-ge ve İnovasyonu kurum kültürü haline getirme ve kurumsallaştırmanın ilk hedefleri olduğunu belirtti.

Beyin gücünün önemine dikkat çeken Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu ise, "4. Sanayi Devrimi için geleneksel iş yapış yöntemlerini sorgulayan, bizlere işletme körlüğünü gösteren gençlere ihtiyacımız var'' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 'Yeni Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0' başlıklı sunumunu yapmak üzere Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy söz aldı. Birkaç yıl öncesinde, endüstri krallığının ilk kez, batıdan doğuya geçerek, bizimde içinde olduğumuz, batı ekonomisini tehdit ettiğini belirten Ersoy, 4. Sanayi devrimiyle bu gücün tekrar batı ekonomisine geçeceğini söyledi. 4. Sanayi devriminin 'Hız, Esneklik, Verimlilik' kavramları üzerine kurulu bir sistem olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Herhangi bir ürünün Doğu pazarında taklit edilemeden, pazara çıkış hızını hızlandıracağız. Doğu pazarının fiyat üstünlüğünü, kuracağımız esnek üretim hatlarıyla, mevcut üretim hattını kapatmadan, aynı hat üzerinde farklı ürünler üreterek kendi lehimize çevireceğiz. Uygun teknolojilerin hayata geçirilmesiyle, insanı sistemden çekerek, sistemi geçmişte olmadığı kadar ucuz ve kusursuz hale getireceğiz'' dedi.

Endüstri 4.0 Sanayi Devrimiyle ortaya çıkacak teknolojilerin hayatımıza nasıl etki edeceğine de değinen Ersoy, "Her bir insanın ve nesnenin gelecekte birer dijital kardeşi olacak, atomlar ve bitler dünyası iç içe girecek, gelecekte herhangi bir ürün üreteceğinizde bunun inovasyonu, dizaynı, optimizasyonu önce 3 boyutlu bilgisayar ortamında yapılacak, sonra fiziki dünyada üretimine başlanacak. Bu da hata yapmanızı engelleyecek, direk üretim yaptığınızda hatadan kaynaklı geri dönüşlere gerek kalmayacak" diye konuştu.

İnsan müdahalesi olmaksızın, gerçek zamanlı bilgi akışlarının, makineler arasında sağlanması ve karar verme süreçlerinin gerçek zamanlı hale gelmesinin vertical entegrasyon adlı bir başka teknolojiyi de getireceğine değinen Ersoy, bütün veri akışının dijital izlenebilir ve konuşabilir olacağını söyledi. Sanayi Devrimi 4.0 ile nesnelerin interneti kavramının herşeyin interneti halini alacağını; makinaların makinalarla iletişim kurduğu robotların hayatımıza gireceğine dikkat çeken Ersoy, "Büyük veri akışlarının olacağı, 10 yılda veri akışının 50 misli artacağı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle çok daha hızlı donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulacak" dedi.

Bulut teknolojilerinin tercih olmaktan çıkıp mecburiyet halini alacağını, geleceğin sanayi yazılımlarının bulut teknolojisinde olacağını, Endüstri 4.0'ün bir başka teknolojisi olan arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle, özellikle eğitim ve hizmet sektöründe büyük zaman ve emek kazanımı sağlanacağını belirten Ersoy, "Elinizdeki tabletle hayatınızda motor kaputu açmadan motoru tamir edebileceksiniz" dedi.
Robotların, insanların ve makinaların bir arada çalıştığı geleceğin kompleks dünyalarında veri güvenliğinin çok daha önemli hale geleceğini belirten Ersoy, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ifade etti.

Konferansın ardından Ali Rıza Ersoy'a Rektör Yardımcımsı Prof. Dr. Recai Tunca tarafından plaket takdimi yapıldı. Ardından Aydın ve Türkiye'nin Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemine katkı sağlayan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ar-ge Merkezi Belgesi verilerek tescil edilen firmalara plaketleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban tarafından verildi. Plaket takdiminin ardından fuaye alanında öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı robot sergisi gezildi.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonunda gerçekleşen Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, firma temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
(MB-Y)

11.05.2017 09:07:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çerçioğlu, Arapapıştı projesini eleştirenlere de teşekkür etti
YEREL

ÇERÇİOĞLU, ARAPAPIŞTI PROJESİNİ ELEŞTİRENLERE DE TEŞEKKÜR ETTİ
Nazilli'de öğretmenlerden 'Bizden Size' konseri
YEREL

NAZİLLİ'DE ÖĞRETMENLERDEN 'BİZDEN SİZE' KONSERİ
Uğur Soğutma'dan öğrencilere teknik eğitim
YEREL

UĞUR SOĞUTMA'DAN ÖĞRENCİLERE TEKNİK EĞİTİM
Başkan Ozan'dan minare yapımına tam destek
YEREL

BAŞKAN OZAN'DAN MİNARE YAPIMINA TAM DESTEK
Çöp kamyonu şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL

ÇÖP KAMYONU ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI

Çerçioğlu, Arapapıştı projesini eleştirenlere de teşekkür etti
YEREL

ÇERÇİOĞLU, ARAPAPIŞTI PROJESİNİ ELEŞTİRENLERE DE TEŞEKKÜR ETTİ
Yerel yönetimi yerinde öğrendiler
YEREL

YEREL YÖNETİMİ YERİNDE ÖĞRENDİLER
Başsavcı Alper'in cenazesi Söke'de defnedilecek
YEREL

BAŞSAVCI ALPER'İN CENAZESİ SÖKE'DE DEFNEDİLECEK
Didim Kutsal Yol Yürüyüşüne hazırlanıyor
YEREL

DİDİM KUTSAL YOL YÜRÜYÜŞÜNE HAZIRLANIYOR
Söke'de Kocacami'de üç cenaze
YEREL

SÖKE'DE KOCACAMİ'DE ÜÇ CENAZE
Didim'de Dalyanlar artık yerel balıkçıların
YEREL

DİDİM'DE DALYANLAR ARTIK YEREL BALIKÇILARIN
Söke'de engellilerden sürücülere trafik uygulaması
YEREL

SÖKE'DE ENGELLİLERDEN SÜRÜCÜLERE TRAFİK UYGULAMASI
Söke'de engellilerden renkli kermes
YEREL

SÖKE'DE ENGELLİLERDEN RENKLİ KERMES
Germencik'te konser büyük ilgi gördü
YEREL

GERMENCİK'TE KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Önce nazar ayetleri okundu, sonra açılış yapıldı
YEREL

ÖNCE NAZAR AYETLERİ OKUNDU, SONRA AÇILIŞ YAPILDI
Söke'de 'Felsefe Kazan Biz Kepçe' projesi
YEREL

SÖKE'DE 'FELSEFE KAZAN BİZ KEPÇE' PROJESİ
Erdem, Atatürk'e yapılan hakaretleri kınadı
YEREL

ERDEM, ATATÜRK'E YAPILAN HAKARETLERİ KINADI
MHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ASKİ'nin 2016 faaliyetlerini değerlendirdi
YEREL

MHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ASKİ'NİN 2016 FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
ydınlı gençler Gripin'le coştu
YEREL

YDINLI GENÇLER GRİPİN'LE COŞTU
Efeler Belediyesinden romanlara destek
YEREL

EFELER BELEDİYESİNDEN ROMANLARA DESTEK
Başkan Kılınç'ın Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN KILINÇ'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
Üniversiteliler Nazilli'de sağlık taraması yaptı
YEREL

ÜNİVERSİTELİLER NAZİLLİ'DE SAĞLIK TARAMASI YAPTI
Mevlana'yı şiirleriyle yaşattılar
YEREL

MEVLANA'YI ŞİİRLERİYLE YAŞATTILAR
Karaer; &quot;20 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılmalı&quot;
YEREL

KARAER; "20 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAMI YAPILMALI"
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 3 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı
  • 4 Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı