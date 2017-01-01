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Havran da Tübitak 4006 Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere Ortaokulu'nun bu yıl ilk kez düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı törenle açıldı, Açılışa Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe protokolü, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterilerinden sonra Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Havran Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asalı açılış kurdelesini birlikte kesti. Öğrenciler hazırladıkları 20 bilim projesini ziyaretçilere tanıttı. Birbirinden ilginç projelerin yer aldığı stantları gezen Kaymakamı Ahmet Türköz ve beraberindekiler, bütün projelerle tek tek ilgilenip öğrencilerden bilgi aldı. Bilim fuarı ziyareti sonrası görevlilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Ahmet Türköz, teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.

(FT



11.05.2017 09:10:11 TSI

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