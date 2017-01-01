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Tarımda koordinasyon toplantısı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Babaeski ilçesinde şube ve ilçe müdürlerinin katıldığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan'ın başkanlığında şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. Koordinasyon toplantısında, şube ve ilçe müdürlerinin yaptıkları faaliyetler ve karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde yapıldığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, 2017 yılı plan ve programı, projeler ve hedefler konularında sunumlar gerçekleştirilerek, ilde uygulanacak gıda, tarım ve hayvancılık konularındaki projeler dile getirildi.

(KA-MEF-Y)



11.05.2017 09:17:16 TSI

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