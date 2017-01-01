ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarımda koordinasyon toplantısı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:08
Tarımda koordinasyon toplantısı
Tarımda koordinasyon toplantısı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Babaeski ilçesinde şube ve ilçe müdürlerinin katıldığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Toplantı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan'ın başkanlığında şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. Koordinasyon toplantısında, şube ve ilçe müdürlerinin yaptıkları faaliyetler ve karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde yapıldığı belirtildi.
Toplantıda ayrıca, 2017 yılı plan ve programı, projeler ve hedefler konularında sunumlar gerçekleştirilerek, ilde uygulanacak gıda, tarım ve hayvancılık konularındaki projeler dile getirildi.
(KA-MEF-Y)

11.05.2017 09:17:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Puhu Bilim şenliği
YEREL

PUHU BİLİM ŞENLİĞİ
Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Kırklareli’nde darbe girişimi davası
YEREL

KIRKLARELİ’NDE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Hafızlar Kırklareli'nde yarıştı
YEREL

HAFIZLAR KIRKLARELİ'NDE YARIŞTI
&quot;Darbe girişimi gecesi darbeci komutanın yanına gitmiş&quot;
YEREL

"DARBE GİRİŞİMİ GECESİ DARBECİ KOMUTANIN YANINA GİTMİŞ"
Babaeski MYO Mezunları 2. Pilav Günü etkinliği
YEREL

BABAESKİ MYO MEZUNLARI 2. PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİ
&quot;Devre arkadaşıma iyilik için konutumu tahsis ettim&quot;
YEREL

"DEVRE ARKADAŞIMA İYİLİK İÇİN KONUTUMU TAHSİS ETTİM"
Öğrenciler balıkçı gemilerini gezdi
YEREL

ÖĞRENCİLER BALIKÇI GEMİLERİNİ GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 3 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı
  • 4 Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı