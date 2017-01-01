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Ulaşımdaki engeller köprülerle aşılıyor



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BURSA (İHA) - Ankara-İzmir yolunun güneyinde alternatif bir güzergah oluşturmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daha önce tamamlanan Değirmenönü-Karapınar köprüsü ve inşaatı bitmek üzere olan Siteler-Bağlaraltı köprüsünün ardından şimdi de Balıklı Dere üzerine yapılacak köprü ile Otosansit ile Değirmenönü'nü birbirine bağlıyor.

Bursa'da ulaşım sorununu en aza indirmek amacıyla raylı sistem, yeni yol ve yol genişletme, köprü ve kavşak düzenlemeleriyle yatırım bütçesinin yüzde 70'ine yakınını ulaşıma ayıran Büyükşehir Belediyesi, Ankara yoluna alternatif bir güzergah oluşturmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında daha önce Deliçay üzerine yapılan 50 metre uzunluğundaki köprü ile Karapınar ve Değirmenönü Mahallelerini birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Hacıvat Deresi üzerine yapılan Siteler - Bağlaraltı köprüsünü de tamamlama aşamasına getirdi. Bu iki proje ile yeni güzergahın Hacıvat ve Deliçay dereleri geçişleri sağlanırken, Balıklı Dere geçişini sağlayacak köprünün de proje çalışmalarına başlandı. Ankara yoluna alternatif güzergah üzerine yapılacak üçüncü köprü olan ve Değirmenönü Mahallesi ile Otosansit'i birbirine bağlayacak köprü 120 metre uzunluğunda ve 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olarak projelendiriliyor.

Yıldırım'a nefes aldıracak

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ankara yolu üzerindeki trafik yüklerini ortadan kaldıracak ve Yıldırım ilçesine nefes aldıracak projeyi, köprünün yapılacağı alanda kamuoyuna duyurdu. Doğu - Batı istikametinde açılacak alternatif bir güzergah ile Ankara Yolu'nu rahatlatmak istediklerini dile getiren Başkan Altepe, hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Bu hedef doğrultusunda daha önce Karapınar ve Değirmenönü Mahallelerini bağlayan Deliçay üzerindeki köprüyü hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Altepe, aynı güzergahtaki Hacivat deresi üzerine yapılan Siteler - Bağlaraltı Köprüsü'nün de tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Aynı hat üzerindeki üçüncü köprünün de Balıklı Dere üzerine yapılacağını ifade eden Başkan Altepe, "Bu köprü de Değirmenönü ve Otosansit'i birbirine bağlayacak. Projesi bitmek üzere ve kısa zamanda ihaleye çıkacağız. Aradaki yolların kamulaştırmasını da gündeme alıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Kaplıkaya'dan Kestel'e kadar uzanan alternatif bir yol olacak. Böylelikle mevcut Ankara yolunun yükleri azalacak, Yıldırım nefes alacak" diye konuştu.

(AÇ)



11.05.2017 09:23:22 TSI

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