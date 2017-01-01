Puhu Bilim şenliği
(Fotoğraflı)
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Puhu Bilim" şenliği spor salonunda düzenlenen törenle yapıldı.
9'uncu Puhu Bilim Şenliği"nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kerim Sanık ve davetliler stantları gezdi. Sanık, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. 61 öğrencinin 40 proje ile katıldığı şenlikte birbirinden ilginç projeler yer aldı. 9'uncu sınıf öğrencilerinin hazırladığı şenlikte, 24 fizik, 7 biyoloji, 4 kimya, 4 sosyal, 1 matematik projesi olmak üzere 40 proje yer aldı.
(KA-MEF-Y)
11.05.2017 09:34:23 TSI
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