ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Puhu Bilim şenliği

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:24
Puhu Bilim şenliği
Puhu Bilim şenliği

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Puhu Bilim" şenliği spor salonunda düzenlenen törenle yapıldı.
9'uncu Puhu Bilim Şenliği"nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kerim Sanık ve davetliler stantları gezdi. Sanık, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. 61 öğrencinin 40 proje ile katıldığı şenlikte birbirinden ilginç projeler yer aldı. 9'uncu sınıf öğrencilerinin hazırladığı şenlikte, 24 fizik, 7 biyoloji, 4 kimya, 4 sosyal, 1 matematik projesi olmak üzere 40 proje yer aldı.
(KA-MEF-Y)

11.05.2017 09:34:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tarımda koordinasyon toplantısı
YEREL

TARIMDA KOORDİNASYON TOPLANTISI
Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Kırklareli’nde darbe girişimi davası
YEREL

KIRKLARELİ’NDE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Hafızlar Kırklareli'nde yarıştı
YEREL

HAFIZLAR KIRKLARELİ'NDE YARIŞTI
&quot;Darbe girişimi gecesi darbeci komutanın yanına gitmiş&quot;
YEREL

"DARBE GİRİŞİMİ GECESİ DARBECİ KOMUTANIN YANINA GİTMİŞ"
Babaeski MYO Mezunları 2. Pilav Günü etkinliği
YEREL

BABAESKİ MYO MEZUNLARI 2. PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİ
&quot;Devre arkadaşıma iyilik için konutumu tahsis ettim&quot;
YEREL

"DEVRE ARKADAŞIMA İYİLİK İÇİN KONUTUMU TAHSİS ETTİM"
Öğrenciler balıkçı gemilerini gezdi
YEREL

ÖĞRENCİLER BALIKÇI GEMİLERİNİ GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 3 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı
  • 4 Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı