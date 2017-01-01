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Başkan Akdoğan Türkçülük şöleni'ne katıldı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Türk Ocakları tarafından Kızılelma Parkı'nda düzenlenen 3 Mayıs Türkçülük Şöleni'ne katıldı. Akdoğan '' Biz Türk milleti olarak kendimize sahip çıkarsak bu milletin bileğinin bükülmesine kimsenin gücü yetmeyecektir. Ne Mutlu Türk'üm diyene'' dedi.

Türk Ocakları Niğde Şubesi tarafından Özbelde Kızılelma Parkı'nda düzenlenen 3 Mayıs Türkçülük Şöleni'ne katılan davetliler keyifli anlar yaşadı. 3 Mayıs 1945'ten bugüne kadar Türkçülük Günü olarak kutlandı diyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 3 Mayıs'ın Çarşamba gününe denk gelmiş olmasından dolayı şölenin Pazar günü yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan konuşmasında 2010 yılında Türk Ocaklarına üye olduğunu vurguladı. Akdoğan '' Türk ocaklarının üyesi ve taraftarı olmaktan ayrıca onur duyuyorum'' dedi.

Mazimizi bildiğimiz müddetçe bu millet bu topraklarda yaşamaya devam edecek

''Türk'ün Türk'ten başka dostu yok'' diyen Başkan Akdoğan ''Türklerin Anadolu'ya ayak bastığı 1071'den bu yana bu durum hiç değişmedi. Bize dost gibi görünen birçok ülke her zaman içlerinden kin besledi. Türkleri bu coğrafyadan söküp atmak için her zaman farklı şekilde haçlı zihniyetleri tezahür etti. 15 Temmuz'da da bunun bir farklısını yaşadık. Ancak Türk Milleti birlik ve beraberlik içerisinde oldu. Bizler birbirimize sımsıkı sarıldığımız, kendimizi ve mazimizi bildiğimiz müddetçe bu millet bu topraklarda yaşamaya devam edecek'' şeklinde konuştu.

Türk milleti bu toprakların bedelini ödedi

Türk topraklarının şehit kanlarıyla sulandığını belirten Başkan Akdoğan bu topraklardan Türkleri atmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğinin altını çizdi. Bu toprakların bir bedeli var diyen Akdoğan '' Türk milleti bugüne kadar bu toprakların bedelini ödedi. Bugün de ödüyoruz ve yarın da ödemeye devam edeceğiz. Kimse istemez evladının şehit olmasını ama bizim topraklarımız dünyanın en önemli coğrafyası'' diye konuştu.

Türk milleti dünyanın en köklü ve en soylu milleti

İslam dinine dünyada en çok hizmet eden toplumun Türk milleti olduğuna değinen Başkan Akdoğan '' Türk milleti, hem Türk olmasından dolayı hem de Müslüman olmasından dolayı dünya ülkeleri tarafından çok sıcak bakılan bir millet değil. Bunu hepimiz görüyoruz. Türk milleti dünyanın en köklü ve en soylu milleti. Türk milleti olarak başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere hep beraber olursak dünyanın lider ülkesi yine biz oluruz. Osmanlı' da da bu böyle oldu, Selçuklu ve ondan önceki tüm devletlerde de Türk milleti lider oldu. Biz kendimize sahip çıkarsak bu milletin bileğinin bükülmesine kimsenin gücü yetmeyecektir. Ne Mutlu Türk'üm diyene'' diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu ve Türklere özgü şarkılar çalındı. Şölen Niğde Belediyesi Aşevi tarafından tüm davetlilere yemek ikramının yapılmasıyla son buldu. Türkçülük Şöleni'ne Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Türk Ocakları Başkanı Metin Hakan Severcan, Türk Ocakları üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(MB-YE-AÖ-Y)



11.05.2017 09:34:53 TSI

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