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Niğde Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:26
Niğde Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı
Niğde Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Meclisinin Mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Faruk Akdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemle ilgili 5 madde karara bağlandı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda yoklama ve bir önceki döneme ait kararların tasvibinin ardından şehir imar planıyla ilgili 13 madde görüşülerek karara bağlandı. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin imar komisyonuna havalesi yapıldı. Belediye 2016 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvellerinin görüşülmesinde plan ve bütçe komisyonuna havalesi yapıldı.
Mayıs ayı meclis toplantısında, il genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarının kapalı alanlarının 10.50 metreyi aşmayacak şekilde olması kararlaştırıldı.
Bir sonraki meclis toplantısının 2 Haziran Cuma günü saat:16.00'da olmasına karar verildi.
(MB-YE-AÖ-Y)

11.05.2017 09:35:08 TSI
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