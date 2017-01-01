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Niğde Belediyesinden yeni refüj çalışması



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi şehri daha güzel bir görünüme kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İmamhatip Meydanı'ndan Derbent Mezarlığı'na kadar orta refüj çalışmaları sürüyor. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan , Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan orta refüj düzenlemesi ve ağaç dikimi çalışmasını yerinde inceledi.

Niğde Belediyesi şehre daha modern bir silüet kazandırmak amacıyla orta refüj çalışmasının yanısıra ağaç dikimi de yapıyor. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Bankalar Caddesi'nde devam eden çalışmayı yerinde inceledi. Orta refüje montajı yapılan ağaçlardan bir tanesini kendisi yerleştiren Başkan Akdoğan orta refüj yenilemesinin İmamhatip Meydanı'ndan başlayıp Derbent Mezarlığı'na kadar yapılacağını belirtti.

Orta refüjün yenilenmesi ve daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların yapıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Akdoğan '' Bu çerçevede hem yaya geçişini hem de taşıtlarımızın geçişini rahatlatmak açısından yolumuzu orta refüjle ikiye bölmüş idik. Bu bölünme işlemini daha şık ve modern bir malzemeyle gerçekleştirdik'' dedi.

Son yılların en modern ağaçlarından olan iğde ağacıyla orta refüjün yeşillendirildiğinin altını çizen Başkan Akdoğan, '' Bu ağacın özelliği hem artı 40 hemde eksi 25 dereceye kadar dayanıklı olması. Bu bakımdan Niğde iklim şartlarına da uygun. Çalışmamız Derbent Mezarlığı'na kadar devam edecek'' diye konuştu.

Orta refüjde led aydınlatmaların da kullanıldığını açıklayan Akdoğan '' Led ışıklar sayesinde hem aydınlatmayı kuvvetlendirmiş olacağız hem de yaz kış yeşil kalan ağaçlarla şehrimizi yeşillendirmiş olacağız'' ifadelerini kullandı.

(MB-YE-ÖA-Y)



11.05.2017 09:36:24 TSI

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