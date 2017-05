YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dan Engelliler haftası mesajı

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dan Engelliler haftası mesajı



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Her insanın birer engelli adayı olduğunu söyleyen Başkan Akdoğan '' Engellilerin sosyal hayata daha çok katılımını sağlamak için atılacak her adım bir insanlık görevidir'' dedi.

Başkan Akdoğan mesajında, "Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımızın Niğde'de rahatça yaşayabilmeleri, onların hayatlarını kolaylaştırabilmek için çalışmalar yapıyoruz, çaba gösteriyoruz" dedi. Her alanda olduğu gibi Engelsiz bir Niğde için de çalışmalar yapıldığını belirten Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan yapılan her uygulama ve projede engelli vatandaşları düşünerek adım attıklarını söyledi. Akdoğan, '' İl, ilçe, kasaba ayırt etmeden Niğdemizin neresinden olursa olsun akülü veya manuel araç kullanabilir belgesi olan tüm engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hediye ediyoruz. Bunun yanı sıra görme engellilerimizin beyaz baston gibi ihtiyaçlarını gideriyoruz. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Engellilerin sosyal hayata daha çok katılımını sağlamak için atılacak her adım bir insanlık görevidir. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimize engelsiz bir dünya diliyorum '' diye konuştu.

11.05.2017 09:36:36 TSI

