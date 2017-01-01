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Bölgenin en büyük 'Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Merkezi'nin inşaatı hızla devam ediyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yapımı halen devam eden Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Merkezi inşaatını yerinde inceleyerek, yetkililerden inşaat ve onarım süreciyle ilgili bilgiler aldı.

Saraçoğlu'nun inceleme gezisine, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Galip Gültekin, Fatih Kölgeli, Murat Arık ve şantiye alanında bulunan yetkili personeller de katıldı.

Başkan Saraçoğlu, inceleme sonrası Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Merkezi ile ilgili bilgiler verdi. Saraçoğlu, "doğal yaşam alanlarının oluşturulması ve yavrulu anne köpek ile kedilerin daha rahat ortamlarda bakılması amacıyla, bakımevinin genişletme çalışmaları kapsamında istinat duvarları örülmüş dolgu çalışmaları ise devam etmektedir.Yeni idari binanın kaba inşaatı bitmiş olup, içerisinde iş güvenliğine ve halk sağlığına uygun temiz ve kirli bölümlerinin bulunduğu soyunma odaları yapılmaya başlanılmıştır. Ayrıca personel sosyal alanları, mescit ve gelen ziyaretçiler için karşılama bankosu çalışmaları devam etmektedir. Binanın üst katındaki idari personeller için yer alan odalar için çalışmalar sürmektedir.Eski idari binanın revizyonuna başlanılarak, burada 60 öğrencilik seminer salonu hazırlanılmış, gerekli düzenleme çalışmaları ise devam edilmektedir.Yeni ameliyathane ile sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda müdahale edilebilecek olup, proje bitiminde gerekli donanım ve ilaç depoları için yeterli alan sağlanmış olacaktır. Aynı çatı altında yer alacak hospitilizasyon bölümü ile sokak hayvanlarının ameliyat sonrası ve tedavileri süresince standartlara uygun alanları yapılacak olup bu sayede sürekli gözlem altında olmaları sağlanacaktır.Ayrıca zorlu kış şartları göz önüne alınarak mevcut barınak ile yeni yapılacak müşahade, yavrulu anne ve revir padoklarının ısınma sistemleri çalışamaları hız kazandırılarak hayvan refahına büyük katkı sağlamak amaçlanmaktadır.Önümüzdeki günlerde çocuklarımızın sosya-kültürel gelişmelerine hız kazandıracak projelere katkı sağlayacak olan açık amfi tiyatro, gezi yolları, bilgilendirme tabelaları, doğal yaşam alanı seyir terasları ve alanları için gerekli inşaat çalışmalarına başlanılacak olup, tesviye çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu. (EFE)



11.05.2017 09:37:57 TSI

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