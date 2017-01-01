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AK Parti Selendi'de halk oylaması ve yatırımları değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının Mayıs ayı ilçe danışma meclis toplantısı yapıldı.

Parti binasında yapılan toplantı yoğun katılıma gerçekleştirilirken, danışma meclisinin divan başkanlığına AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Selendi Koordinatörü Şemsettin Şahin seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, son yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında Selendi'nin büyük başarı elde ettiğini belirterek, tüm birimlere teşekkür etti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şemsettin Baş ise "Selendi her zaman yüksek oy oranı ile bizleri gururlandırıyor. Uzak bir ilçemiz olmasına rağmen her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Selendi hizmeti sonuna kadar hak ediyor" dedi. Konuşmaların ardından ilçede yapımı süren ve yapılması planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Selendi Koordinatörü Şemsettin Şahin, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Yılmaz ve Malik Biber, İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Nurdan Uçak, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, AK Parti Selendi ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

(AÇ-ÖND-Y)



11.05.2017 09:39:46 TSI

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