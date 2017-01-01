ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Selendi'de halk oylaması ve yatırımları değerlendirdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:30
AK Parti Selendi'de halk oylaması ve yatırımları değerlendirdi
AK Parti Selendi'de halk oylaması ve yatırımları değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Adem Çakır
MANİSA (İHA) - AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının Mayıs ayı ilçe danışma meclis toplantısı yapıldı.
Parti binasında yapılan toplantı yoğun katılıma gerçekleştirilirken, danışma meclisinin divan başkanlığına AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Selendi Koordinatörü Şemsettin Şahin seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, son yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında Selendi'nin büyük başarı elde ettiğini belirterek, tüm birimlere teşekkür etti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şemsettin Baş ise "Selendi her zaman yüksek oy oranı ile bizleri gururlandırıyor. Uzak bir ilçemiz olmasına rağmen her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Selendi hizmeti sonuna kadar hak ediyor" dedi. Konuşmaların ardından ilçede yapımı süren ve yapılması planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Selendi Koordinatörü Şemsettin Şahin, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Yılmaz ve Malik Biber, İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Nurdan Uçak, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, AK Parti Selendi ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.
(AÇ-ÖND-Y)

11.05.2017 09:39:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Selendi'de esnafa teşvikler anlatıldı
YEREL

SELENDİ'DE ESNAFA TEŞVİKLER ANLATILDI
Manisa'da cinsel istismar iddiası
YEREL

MANİSA'DA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
&quot;Son 4 maçta en yüksek puanı almak istiyoruz&quot;
YEREL

"SON 4 MAÇTA EN YÜKSEK PUANI ALMAK İSTİYORUZ"
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI

Akhisar'da engelliler gönüllerince eğlendi
YEREL

AKHİSAR'DA ENGELLİLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Büyükşehir ana arı dağıtıma 3 ilçede daha devam etti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ANA ARI DAĞITIMA 3 İLÇEDE DAHA DEVAM ETTİ
Başkan Ergün de kartlı su sayacı abonesi oldu
YEREL

BAŞKAN ERGÜN DE KARTLI SU SAYACI ABONESİ OLDU
Büyükşehir'in minik voleybolcuları Bulgaristan yolcusu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN MİNİK VOLEYBOLCULARI BULGARİSTAN YOLCUSU
Hünnaplı lokum yaptı belediyeden destek aldı
YEREL

HÜNNAPLI LOKUM YAPTI BELEDİYEDEN DESTEK ALDI
Salihli'de el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
YEREL

SALİHLİ'DE EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Turgutlu Belediyesi vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor
YEREL

TURGUTLU BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR
Kadınlar istedi bisiklet sürme kursu açıldı
YEREL

KADINLAR İSTEDİ BİSİKLET SÜRME KURSU AÇILDI

Kendi çiçeklerini yetiştirip ilçeyi renklendiriyorlar
YEREL

KENDİ ÇİÇEKLERİNİ YETİŞTİRİP İLÇEYİ RENKLENDİRİYORLAR
Sarıgöl'de jandarmadan trafik eğitimi
YEREL

SARIGÖL'DE JANDARMADAN TRAFİK EĞİTİMİ
Özel çocuklardan özel gösteri
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLARDAN ÖZEL GÖSTERİ
Kulalılar sağlık için yürüdü
YEREL

KULALILAR SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
Kula'da Engelliler Haftası kutlamaları
YEREL

KULA'DA ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMALARI
Manisa'ya değer katacak projeler hızlanacak
YEREL

MANİSA'YA DEĞER KATACAK PROJELER HIZLANACAK
Sanayi esnafı sağlıklı altyapıya kavuşacak
YEREL

SANAYİ ESNAFI SAĞLIKLI ALTYAPIYA KAVUŞACAK
MASKİ, Çepnibektaş'ı baştan aşağıya yenileyecek
YEREL

MASKİ, ÇEPNİBEKTAŞ'I BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLEYECEK
Turgut Özal Mahallesi çevre ve görüntü kirliliğinden kurtuluyor
YEREL

TURGUT ÖZAL MAHALLESİ ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN KURTULUYOR
Direklerarası seyirci ödülleri Manisa'da sahiplerini buldu
YEREL

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ MANİSA'DA SAHİPLERİNİ BULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 3 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı
  • 4 Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı