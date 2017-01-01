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KIRGARAT-C'den Atatürk'e hakarete kınama

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:31
KIRGARAT-C'den Atatürk'e hakarete kınama
KIRGARAT-C'den Atatürk'e hakarete kınama

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Gazeteciler Radyocular Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Başkanı Sait Yanık, kendini bilmezlerin yaptığı akıl almaz açıklamalarla Mustafa Kemal'e karşı hakaret yarışında olunduğunu söyledi.
Mustafa Kemal'e karşı yapılan saldırıların millet olma bilincinden toplumu uzaklaştırdığını ifade eden Yanık, "Maalesef bir asır önce yaşadığımız, dedelerimizden dinlediğimiz gerçek hikâyeleri bizlere mistik bir masal gibi sunan, hatta 'Kurtuluş Savaşı hiç olmamıştır; 1923 yılında millete darbe yapılmıştır' gibi söylemlerle milletimizi köklerinden uzaklaştırmaya çalışan bu çarpık anlayışın ucu, sonunda canla, başla, kan dökerek can vererek elde ettiğimiz özgürlüğümüzün ve kurduğumuz devletimizin mimarlarının özel hayatları üzerinden itibarsızlaştırılması girişimlerine kadar ulaşmıştır."dedi.
(EÖ-AÖ-Y)

11.05.2017 09:39:48 TSI
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