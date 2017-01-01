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Selendi'de esnafa teşvikler anlatıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:31
Selendi'de esnafa teşvikler anlatıldı
Selendi'de esnafa teşvikler anlatıldı

(Fotoğraflı)

Adem Çakır
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde faaliyet gösteren esnaf odaları, üyeleri için devlet teşvikleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Selendi Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ilçedeki esnaf İŞKUR ve SGK teşvikleri hakkında bilgilendirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Hasan Tahsin Derin, hizmet müdürlüğünün açılması ile hizmete daha kolay ulaşılmasının sağlandığını belirterek, emeklilik, işçi alımı ve bunun gibi tüm işlemlerin daha kısa sürede yapılabileceğine dikkat çekti. Müdür Derin, "İşverenlerimiz gerekli şartları sağladıkları takdirde işçi alımlarında SGK işveren payı yada tüm primlerinin devlet tarafından karşılandığı desteklerden faydalanabilirler. Devletimizin başlatmış olduğu seferberlik kapsamında işverenlerimiz bu destekler sayesinde daha az maliyetle daha fazla işçi istihdam edebilecek iken, işsiz vatandaşlarımız da iş imkanı bulacaktır. Bu konuda bilgilendirme yapmak adına işverenlerimizi her zaman müdürlüğümüze bekliyoruz" diye konuştu.
İşverenlerin İŞKUR'a kayıt yaptırmaları halinde istihdam seferberliği kapsamında verilen desteklerden faydalanabileceğini belirten Salihli İŞKUR Şube Müdürü Huriye Özcan, "Yapılan hiçbir işlemimiz işverenimizi zorlayacak nitelikte olmadığı gibi aksine onlara her türlü kolaylık sağlanmaktadır. İşbaşı eğitim programı ile nitelikli elemanını yetiştirme fırsatı bularak, işi öğrenme süresi boyunca maaşını İŞKUR'dan alacak" dedi. İş ve Meslek Danışmanı Hatice Coşar ise" İŞKUR'a internet üzerinden kayıt olunarak, sizlere bir danışman belirlenmesini sağlayabilir, işlemlerinizi bu danışmanınız aracılığıyla yapabilirsiniz. Artık son 1 ay da sigortalı çalışmamış olan kişileri de, son 3 ay içerisinde sizlerin yanında çalışmamış ve benzer işi öncesinde yapmamış olmak kaydıyla işbaşı eğitim programından faydalandırabilirsiniz" dedi. KOSGEB destekleri hakkında bilgi veren Salihli KOSGEB Temsilcisi Adem Yardımcı da" KOSGEB yalnızca kredi veren bir kuruluş değildir. KOSGEB yeni iş yeri açana 50 bin TL hibe, 100 bin TL sabit yatırım kredi desteği sağlarken, genel destek programı kapsamında da nitelikli eleman istihdamı konusunda da destekler sağlamaktadır. Bunun için kişilerin KOSGEB'in desteklediği sektörlerde faaliyet göstermesi, veri tabanına kayıt olması yeterlidir" ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Salihli İŞKUR Şube Müdürü Huriye Özcan, İş ve Meslek Danışmanı Hatice Coşar, KOSGEB Salihli Temsilcisi Adem Yardımcı, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kaya, Selendili oda başkanları Adem Tosun, Mehmet Çimen, Şükrü Filik, Servet Akyıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Sağdıç ile üyeler katıldı.
(AÇ-ÖND-Y)

11.05.2017 09:40:33 TSI
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