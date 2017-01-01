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Tekirdağ'da Gençlik Festivali düzenlenecek

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:42
Tekirdağ'da Gençlik Festivali düzenlenecek
Tekirdağ'da Gençlik Festivali düzenlenecek

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Festivali" düzenleyecek.
19-20-21 Mayıs tarihlerinde üç gün sürecek Gençlik Festivalinde, canlı bowling, paten ve kaykay gösterileri, canlı langırt, eğlenceli balon futbol, zumba dans eğitimi ve gösterisi, akrobatik bisiklet ve rodeo gibi etkinlikleri yer alacak. Festivalde ayrıca, 19 Mayıs 2017 Cuma günü Buray, 20 Mayıs 2017 Cumartesi Hayko Cepkin ve 21 Mayıs 2017 Pazar günü Ece Seçkin Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanda sevenleriyle buluşacak.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Gençlik Festivali'ne, tüm gençleri ve kendini genç hisseden herkesi davet etti.
(MA-MEF-Y)

11.05.2017 09:52:00 TSI
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