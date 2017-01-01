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Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu'nun ismi sokakta yaşatılacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:44
Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu'nun ismi sokakta yaşatılacak
Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu'nun ismi sokakta yaşatılacak

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucunun Payas ilçesinde bir sokakta yaşatılacak.
26 Kasım 2014 tarihinde Hatay'ın Payas İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıkan yangına müdahale sırasında şehit olan İtfaiyeci Mehmet Kapucu'nun adı Karacami Mahallesindeki sokağa verildi. Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2017 tarihli toplantısında 82 sayılı karar ile Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler ve Adlandırma Komisyonuna havale edilen Payas İlçesi Karacami Mahallesi "Plaj Sokak" isminin "Mehmet Kapucu Sokak" olarak değiştirilmesine karar verildi.
(FRT-Y)

11.05.2017 09:53:47 TSI
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