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Muş'ta 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:48
Muş'ta 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından düzenlenen 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresinin ilk gün oturumu başladı.
MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan MŞÜ Rektör Yardımcısı Abdüllatif Tüzer, kongrenin lisansüstü çalışmalara katkı sunacağını belirtti.
İlmi Etüdler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Güder ise lisansüstü çalışmalarda niteliği artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapan tecrübeli akademisyen ve akademisyen adaylarıyla bu kongreye katkı sunulacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Güder, "2002 yılında kurulduğu günden bu yana ilim adamı yetiştirme yolunda birçok seminer, proje faaliyetleri gerçekleştirme ve gerçekleştirmeye ağırlık veriyoruz. İslam ilminin geleneğinin yeniden vurgulanması ve hayatın her alanında Müslüman'ca düşünmeyi hedeflemekteyiz. Lisansüstü çalışmalarda niteliği artırmayı hedeflemekteyiz. Nitelikli ve özgün akademiğe katkı sağlamak amaçlı ulusal bir kongredir. Anadolu'daki bir üniversitede Türkiye'nin farklı üniversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapan tecrübeli akademisyen ve akademisyen adaylarıyla zenginleştirmeyi amaçlar. Ayrıca kongreden çıkanlar kitaplaştırılmaktadır" dedi.
MŞÜ Rektör Fethi Ahmet Polat da, sahip olduğumuz medeniyeti tartışmak açısından bu kongrenin önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Bizler büyük bir geleneğe ve büyük bir medeniyete mensup olduğumuzu dile getiriyoruz. Bir de medeniyetin aynı zamanda anlatılması gerekiyor. Sahip olduğumuz medeniyeti tartışmak açısından önemli bir fırsat buluyor. Üzüntüyü, sevinci, hüznü ve kederi bir arada yaşayabiliyoruz."
Kadim bir medeniyet olduğumuza vurgu yapan Vali Seddar Yavuz ise, kongrenin başarılı geçmesini temenni etti. Vali Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 15 yılda büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bizim kültürümüz ve medeniyetimiz Kafkaslardan Balkanlara çok geniş bir yelpazede kültürümüz var. Bir Anadolu Selçuklu bir Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkaran bir milletiz. Bu şehir bizim tarihimiz ve medeniyetimiz açısından çok önemli. Rektörümüz öncülüğünde büyüyor. Çalıştayın başarılı geçmesini temenni ediyor, medeniyetimize tekrar dönmeyi arzu ediyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta rektörümüz olmak üzere tüm katılımcı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. İshak Arslan, Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer, Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Üçer bildiri sundular.
6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresine 130 akademisyen katılıyor.
(NA-MSA-Y)

11.05.2017 09:57:44 TSI
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