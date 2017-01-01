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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:53
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 7 gram uyuşturucu madde ile 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretini Yapmak" suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
(ET-Y)

11.05.2017 10:02:19 TSI
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