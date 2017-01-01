YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu



IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 7 gram uyuşturucu madde ile 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretini Yapmak" suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

(ET-Y)



11.05.2017 10:02:19 TSI

NNNN

