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Iğdır'da sigara ve alkol kaçakçılığı



IĞDIR (İHA) - Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 bin 200 paket kaçak sigara, 114 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan 3 kişi 8 bin 200 paket kaçak sigara ile 114 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(ET-Y)



11.05.2017 10:02:38 TSI

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