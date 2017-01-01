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Lüleburgaz'DA TÜBİTAK Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Ramazan Yaman Fen Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Bilim Fuarına Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve beraberindekiler, fuardaki tüm stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldılar. Kaymakam Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin, öğrencileri yaptıkları başarılı projelerinden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında yürütülmekte olan fizik 5, uzay-havacılık 1, biyoloji 5, kimya 2, matematik 1, edebiyat 2, coğrafya 2 alanlarında olmak üzere 14 araştırma, 1 yazılım, 1 tanıtım, 4 tasarım türünde 20 proje bulunuyor. Ayrıca TÜBİTAK dışında okul bilim etkinlikleri olarak hazırlanan 10 adet fizik, 15 adet biyoloji, 1 adet kimya projeleri sergilendi.

(KA-MEF-Y)



11.05.2017 10:05:16 TSI

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