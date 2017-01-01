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EXPO 2021 Heyeti Hatay'da



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Hatay'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 için belirlenen yerlerde alan araştırması yapmak üzere şehre gelen EXPO yetkilileri, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Ata, EXPO heyetini Hatay'da misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek "EXPO 2021'in Hatay'da yapılacak olmasından dolayı da ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.

Vali Ata, ''Bu organizasyonun Hatay'da yapılması hem ilimiz hem de ülkemizin tanıtımı için iyi bir fırsat olacaktır. Hatay, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin izlerini taşıyan bir kentimizdir. Aynı zamanda çok kültürlü ve çok dinli bir kentimizdir. Müslümanı Yahudisi Hristiyanı yüzlerce yıl aynı çatı altında barış ve huzur içinde yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Aynı dine mensup insanların birbirlerini katlettiği bir dünyada farklı dine mensup insanların nasıl barış ve huzur içinde yaşadığının en iyi örneğidir Hatay.'' dedi.

"Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 2021 yılında düzenlenecek olan EXPO'nun, Hatay'ın markalaşmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali

Ata, bu süreçte valilik olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Oosterom ise Hatay'da bulunmanın kendileri için büyük bir şeref olduğunu ifade ederek ''Buradaki toplantılarda çok nazik insanlarla bir araya gelme fırsatı edindik. Hem devlet kanalıyla hem de endüstriyel anlamda ilişkilerimizi uluslararası düzeyde geliştirmek bizler için de önemli. Geçen yıl Antalya'da bir fuarımız vardı. Fuarlar vesilesi ile Türkiye'yi dünya haritasında bir yere yerleştirmek çok önemli diye düşünüyorum. Hatay'ın 2021 yılının EXPO'sunu düzenleme konusunda inisiyatif alarak bir adım atması konusunda bizler çok mutluyuz.'' şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın eşlik ettiği ziyarete EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Oosterom, EXPO Genel Sekreteri Tim Briercliffe, EXPO Yönetim Kurulu Üyeleri Kevin Chung ve Osman Bağdatlıoğlu ile ilgili diğer yetkililer katıldı.

(ADM-Y)



11.05.2017 10:06:50 TSI

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