YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sanayi Bakanı Danışmanlarından KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye Ziyaret

Sanayi Bakanı Danışmanlarından KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye Ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün Danışmanları Abdullah Çalışkan, Mustafa Bilici ve Erol Baykara ile birlikte Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, TSE İl Koordinatörü Mahmut Ulaş ve KOSGEB Kayseri Müdürü Ahmet Özbekler'den oluşan heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.

Bakan danışmanlarını ve il müdürlerini firmasında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, misafirlere Kayseri sanayisi ve Oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oda olarak üyelerine en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, çeşitli platformlarda üyeleri ile daima bir araya gelerek, sorunlarını, sıkıntılarını dinleyip yetkili makamlara ilettiklerini, sanayicilerin önlerini açmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman sanayicilerin yanında olduklarını belirten Bakan Danışmanı Abdullah Çalışkan, bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Heyet daha sonra Güven Makina'yı gezerek, çalışmaları hakkında Başkan Büyüksimitci'den bilgi aldı.

(AÖ-Y)



11.05.2017 10:13:37 TSI

NNNN

