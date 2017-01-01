Sanayi Bakanı Danışmanlarından KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye Ziyaret
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KAYSERİ (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün Danışmanları Abdullah Çalışkan, Mustafa Bilici ve Erol Baykara ile birlikte Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, TSE İl Koordinatörü Mahmut Ulaş ve KOSGEB Kayseri Müdürü Ahmet Özbekler'den oluşan heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.
Bakan danışmanlarını ve il müdürlerini firmasında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, misafirlere Kayseri sanayisi ve Oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oda olarak üyelerine en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, çeşitli platformlarda üyeleri ile daima bir araya gelerek, sorunlarını, sıkıntılarını dinleyip yetkili makamlara ilettiklerini, sanayicilerin önlerini açmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman sanayicilerin yanında olduklarını belirten Bakan Danışmanı Abdullah Çalışkan, bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Heyet daha sonra Güven Makina'yı gezerek, çalışmaları hakkında Başkan Büyüksimitci'den bilgi aldı.
(AÖ-Y)
11.05.2017 10:13:37 TSI
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