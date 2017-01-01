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Başkan Hiçyılmaz'dan Engelliler Haftası Mesajı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, engelli vatandaşlarımızın hatırlanması, onların sorunlarının çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasında bu haftanın oldukça önemli olduğunu ifade eden Başkan Hiçyılmaz, "Sosyal yaşantının ve fiziksel çevrelerin engellilere göre düzenlenmemesi nedeniyle gündelik hayatlarında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar" dedi.

Engellilerin sorunlarına çözüm üretmenin toplumsal gelişmenin önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, "Sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve bütün vatandaşlar engellilerin toplum içindeki hayatının kolaylaşması için destek olmalıdır. Bu, insanımıza ve toplumumuza gösterdiğimiz saygının önemli bir ifadesi olacaktır" dedi.

Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir imkândan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli ve onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Engelli vatandaşların meslek edinip, üretken hale gelmelerini, kendi kendilerine yetebilen bireyler olmalarını ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak öncelikli görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza, engellerden uzak daha sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum."

(AÖ-Y)



11.05.2017 10:15:02 TSI

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