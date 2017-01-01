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EXPO heyeti Hatay'da incelemelerde bulundu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:08
EXPO heyeti Hatay'da incelemelerde bulundu
EXPO heyeti Hatay'da incelemelerde bulundu
- Başkan Savaş;"İlimize özgü dayanıklı çiçeklerle yazılmış Hatayla ilgili ayetleri tüm dünyayla paylaşacağız"

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2021'de EXPO'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Hatay'da incelemelerde bulunan EXPO heyetine şehri tanıttı.
Şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkililerinin ve farklı dinlere mensup din adamlarının da katılım gösterdiği toplantıda konuşma yapan Başkan Savaş, " Tüm dini kitapların ayetlerine konu olan Hatay yıllarca tüm renkleriyle uyum içerisinde yaşamaktadır. Bizler EXPO kapsamında ilimize özgü dayanıklı çiçeklerle yazılmış ayetleri tüm dünyayla paylaşacağız. Hatay, bitki örtüsüyle Ortadoğu, Asya ve Avrupa'dan çok daha zengin bir il. EXPO organizasyonunu şehrimizde yapmaktan çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.
AIPH(Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) Genel Sekreteri Tim Briercliffe yaptığı açıklamada, AIPH'in çiçeklerin önemini ve değerini dünyaya anlatmayı çok önemsediğini dile getirerek, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projeye imza atmasının heyecan verici bulduğunu söyledi.
(ADM-Y)

11.05.2017 10:17:42 TSI
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