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Lapseki'de Tubitak bilim fuarı hazırlıkları



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesinde TUBİTAK 4006 bilim fuarına katılım için hazırlanan eserler öğrenciler tarafından sergilendi.

Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesinde TUBİTAK 4006 bilim fuarına katılım için hazırlanan eserler öğrenciler tarafından sergilendi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan eserler sergilendi. Öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Okul bahçesinde 20 gurup öğrencimizin yapmış olduğu TÜBİTAK'tan onaylı çalışmaların hepsini gördük bir birinden güzel eseri hep birlikte gezdik. Gerçekten birçok şeyi de öğrencilerimizden öğrendik. Aslında bu çalışmalardan dolayı öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz yaptığı çalışmalarla yeni şeyler ortaya çıkarmışlar. Hepsi zamanla kullanılacak şeyler. Öğrencilerimize imkan verildiğinde bu tür çalışmaların ortaya çıktığını da görmüş olduk. Bu tür etkinlikleri devam ettirmemiz lazım diye düşünüyorum'' dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi.

(GD)



11.05.2017 10:20:38 TSI

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