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Kocasinan, Kayseri'yi Kuşçu'da ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:21
Kocasinan, Kayseri'yi Kuşçu'da ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı
Kocasinan, Kayseri'yi Kuşçu'da ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, Kuşçu Marina'da hafta sonu düzenlenecek olan 'Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri' etkinliğinin hazırlıklarını tamamladı.
Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de Kayseri'de amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu Marina'da farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kocasinan Belediyesi, Kayserililer için iddialı bir program hazırladı.
Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için bir dizi etkinlik hazırladıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak Kuşçu Tatil Köyünü tanıtmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çok renkli organizasyonlar hazırladık. Hafta sonunu doğal güzellikler içinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Tüm vatandaşları etkinliğimize davet ediyorum. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı Gölü artık bir cazibe merkezi haline geldi" diye konuştu.
Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, olta balıkçılığından motosiklet, klasik araba ve off road gösterilerine, mehter takımı dinletisinden zeybek oyunu gösterisine, çocuklar için özel etkinliklerden lazer ve ışık gösterileri eşliğinde konsere kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek faaliyetler hazırlanıyor.
'Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri' kapsamında etkinlikler şöyle:
13 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ
Olta balıkçılığı, Güzel Sanatlar Lisesi Mehter Takımı Dinletisi, motosiklet, klasik araba ve off road gösterisi, ağaç dikme etkinliği, Red Bull etkinliği, çocuklar için özel etkinlikler, uçurtma etkinliği, lazer ve ışık gösterileri, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzik Dinletisi ve Kocasinan Akademi'de eğitim gören kursiyerlerin almış olduğu eğitim, kültür, sanat ve spor dallarındaki faaliyetler etkinlikte sergilenecek.
14 MAYIS PAZAR GÜNÜ
Olta balıkçılığı, bisiklet etkinliği, motosiklet etkinliği, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı dinletisi, uçurtma etkinliği, çocuklar için özel etkinlikler ve zeybek oyun gösterisi olacak.
Etkinlik boyunca her gün saat 10.00'da Kocasinan Belediyesi önü, Kocasinan Akademi Yakut Tesisi, Turgut Reis, Beyazşehir ve Kayabaşı Mahallesi'nde otobüs kalkacak.
(AÖ-Y)

11.05.2017 10:30:25 TSI
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