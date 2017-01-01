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Samandağ Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş bir meslekleri yaşatıyor



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde, unutulmaya yüz tutmuş ipekböceği yetiştiriciliği mesleği canlandırılıyor. Bu kapsamda 2.merkez yaylıca mahallesi çok amaçlı salonunda kuruldu.

Samandağ Belediyesi, kaybolmaya yüz tutan İpek Böceği yetiştiriciliği ve ipekçilik alanında 2.projesini de hayata geçirdi. İlk projeyi mağaracık mahallesinde ipek köyü adıyla başarıyla sürdüren Samandağ belediyesi 2. Projesini Yaylıca mahallesi çok amaçlı salonunda hayata geçirdi.

Mağaracık mahallesi İpek köyünde 30 kadın, Yaylıca mahallesinde 15 kadının katıldığı kurslar İşkur, Milli eğitim, Samandağ Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Fikret Özçelik yaptığı açıklamada,"Alt yapısını oluşturduğumuz bu kurslarla, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği tekrar yaşatmayı hedefliyoruz. İş kur ve halk eğitimle imzaladığımız protokoller çerçevesinde bu eğitimleri sürdürüyoruz. Kursiyerlerin aile bütçelerine bir katkı sunmalarını hedefliyoruz"dedi.

(AKL-Y)



11.05.2017 10:39:30 TSI

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