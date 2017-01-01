ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samandağ Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş bir meslekleri yaşatıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:30
Samandağ Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş bir meslekleri yaşatıyor
Samandağ Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş bir meslekleri yaşatıyor

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde, unutulmaya yüz tutmuş ipekböceği yetiştiriciliği mesleği canlandırılıyor. Bu kapsamda 2.merkez yaylıca mahallesi çok amaçlı salonunda kuruldu.
Samandağ Belediyesi, kaybolmaya yüz tutan İpek Böceği yetiştiriciliği ve ipekçilik alanında 2.projesini de hayata geçirdi. İlk projeyi mağaracık mahallesinde ipek köyü adıyla başarıyla sürdüren Samandağ belediyesi 2. Projesini Yaylıca mahallesi çok amaçlı salonunda hayata geçirdi.
Mağaracık mahallesi İpek köyünde 30 kadın, Yaylıca mahallesinde 15 kadının katıldığı kurslar İşkur, Milli eğitim, Samandağ Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşiyor.
Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Fikret Özçelik yaptığı açıklamada,"Alt yapısını oluşturduğumuz bu kurslarla, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği tekrar yaşatmayı hedefliyoruz. İş kur ve halk eğitimle imzaladığımız protokoller çerçevesinde bu eğitimleri sürdürüyoruz. Kursiyerlerin aile bütçelerine bir katkı sunmalarını hedefliyoruz"dedi.
(AKL-Y)

11.05.2017 10:39:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Suriye'ye insani yardımlar
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIMLAR

Suriyeli sığınmacıların çocukları aşılanıyor
YEREL

SURİYELİ SIĞINMACILARIN ÇOCUKLARI AŞILANIYOR
EXPO heyeti Hatay'da incelemelerde bulundu
YEREL

EXPO HEYETİ HATAY'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
EXPO 2021 Heyeti Hatay'da
YEREL

EXPO 2021 HEYETİ HATAY'DA
İlkokul öğrencilerine balık-ekmek dağıtıldı
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BALIK-EKMEK DAĞITILDI
Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu'nun ismi sokakta yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT İTFAİYECİ MEHMET KAPUCU'NUN İSMİ SOKAKTA YAŞATILACAK
Berat Kandili'nde camiler doldu taştı
YEREL

BERAT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI
Berat Kandili
YEREL

BERAT KANDİLİ
Reyhanlı'da 11 Mayıs terör mağduru aileler şehitlik istiyor
YEREL

REYHANLI'DA 11 MAYIS TERÖR MAĞDURU AİLELER ŞEHİTLİK İSTİYOR
Zabıtaya çevik kuvvetten biber gazı eğitimi
YEREL

ZABITAYA ÇEVİK KUVVETTEN BİBER GAZI EĞİTİMİ
Hatay'da kayıp kızın cesedine ulaşıldı
YEREL

HATAY'DA KAYIP KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI
Reyhanlı'da başarılı öğrencilere ödül
YEREL

REYHANLI'DA BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜL
Hatay'da EXPO 2021 hazırlıkları
YEREL

HATAY'DA EXPO 2021 HAZIRLIKLARI

Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
YEREL

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KASK DAĞITILDI
Reyhanlı'daki bombalı saldırılar
YEREL

REYHANLI'DAKİ BOMBALI SALDIRILAR

Minikler annelerine mektup gönderdi
YEREL

MİNİKLER ANNELERİNE MEKTUP GÖNDERDİ
Azez'deki ailelere sağlık taraması
YEREL

AZEZ'DEKİ AİLELERE SAĞLIK TARAMASI
Kore gazisi Mustafa Çörtük vefat etti
YEREL

KORE GAZİSİ MUSTAFA ÇÖRTÜK VEFAT ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 4 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı