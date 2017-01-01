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İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan ve Belediye Yöneticileri Referans Belediye Melikgazi'de

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:32
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan ve Belediye Yöneticileri Referans Belediye Melikgazi'de
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan ve Belediye Yöneticileri Referans Belediye Melikgazi'de

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Melikgazi Belediyesinin İLETİŞİM MERKEZİ ile AÇIK OFİS Emlak Müdürlüğü servisinde incelemelerde bulunmak üzere Melikgazi belediyesini ziyarette bulundular.
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Melikgazi Belediyesinin İLETİŞİM MERKEZİ ile AÇIK OFİS Emlak Müdürlüğü servisinde gezisinde Melikgazi Belediyesinin olayı ve sorunu yerinde çözmüş olduğunu söyledi.
Melikgazi Belediyesinin İLETİŞİM MERKEZİ ile AÇIK OFİS Emlak Müdürlüğü servisini görmek ve iyi uygulamaları kendi belediyelerinde tatbik etmek için Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, öncelikle Melikgazi Belediyesinin yenilenen hizmet binasını gezdiler ve iletişim merkezinde incelemelerde bulundular.
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan ve Belediye Yöneticileri, Başkan Büyükkılıç'a çalışmalarında başarılar dilerken, Başkan Memduh Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Melikgazi Belediyesi İLETİŞİM MERKEZİ ile AÇIK OFİS Emlak Müdürlüğü servisinin adeta gezi alanı ve eğitim merkezi gibi hizmet vermektedir. Melikgazi İletişim Merkezi vatandaşların belediye girişlerinde iş ve işlemlerin çözüldüğü yerdir, aynı zamanda telefon veya bilgisayar ile başvurularının yerinde değerlendirirliği yerdir dolayı ise belediyemizin adeta hizmet vitrinidir. Örnek çalışma göstermekte bu açıdan adeta bir okul gibidir" dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, tesisleri ziyaret eden İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan ve Belediye Yöneticilerine İLETİŞİM MERKEZİ ile AÇIK OFİS Emlak Müdürlüğü servisinin birçok kamu kurum ve kuruluş yöneticilerince incelemelerde bulunulduğunu sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

11.05.2017 10:41:52 TSI
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