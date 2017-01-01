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Didim Ticaret Odası'na yapılandırma ziyareti



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından ciddi sıkıntılar yaşayan Didim Ticaret Odası Yönetimi, ifade verme yazışma işlemlerinin ardından rutin çalışmalarına dönmeye çalışıyor. Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı, Didim Ticaret Odasını ziyaret ederek yapılandırma konusunda Ticaret Odası Yönetimini bilgilendirdi.

Ziyarette Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı, 19.8.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması, Borçların taksitler halinde ödenebilmesi, Vergi ihtilaflarının sonlandırılması, Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi, Geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, imkanları getirildiğini hatırlattı.

Bazı vatandaşların, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona erdiğini, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verildiğini söyleyen Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı, "Yapılan düzenleme gereğince, Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde eşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir" dedi.

Ziyareti için Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı'ya teşekkür eden ticaret odası yönetimi bu avantajlardan Didim Ticaret Odası üyelerinin yararlanması için gereken duyuruları yapacaklarını belirttiler.

(İK)



11.05.2017 10:41:57 TSI

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