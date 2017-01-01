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Belediye görme engelliler ile maç yaptı



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - 1915 Çanakkale Spor Kulübünün Görme Engelliler futsal takımı ile Çanakkale Anafartalar spor salonunda yapılan empati maçında Lapseki belediye başkanı Eyüp Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları forma giydi.

Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, "Biz bu gün farkındalık yapmak, onların var olduğunu göstermek, onlara verdiğimiz değeri göstermek için buradayız. Biz bu kardeşlerimize elimizden geldiği imkanlar çerçevesinde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Kendileriyle görüştük sohbet ettik kısacası onları dinledik gerçekten çok şey yapmak istiyorlar fakat imkansızlıklardan hiç bir şey yapamıyorlar bizler yardımlarımıza devam edeceğiz. Onlar için çok şey yapmamız gerekiyor" dedi.

1915 Çanakkale Spor Kulübünün Görme Engelliler futsal takımı başkanı Nuray Işıktelli, "10-16 Mayıs tarihleri sakatlar haftası bu hafta Lapseki belediyesi bizleri yalnız bırakmadı ve futsal takımımız ile bir empati maçı yapıyoruz. Bizim için çok önemli biz ilk kez bir belediye ile empati maçı yapıyoruz. Bizim bu maçı yapmaktaki en büyük amacımız engellilerin tanınması. Yani engelliler spor yapabilir, çalışabilir, hayatın içinde olduklarını ispatlayabilmek için, 'biz varız' diyebilmek için bu maçı yaptık. Bizi tanıyan her kesle biz maç yapmaya hazırız. Biz Lapseki belediyesine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz özellikle belediye başkanı Eyüp Yılmaz'a" dedi.

(GD)



11.05.2017 10:42:20 TSI

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