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"AYNA" Talas'ta konser verecek



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kültür ve sanat alanında birçok farklı etkinliğe imza atan Talas Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında Ayna Grubu Talas'ta konser verecek.

Konserin AFM İnşaat sponsorluğunda yapılacağını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Talas Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza atıyoruz. Önümüzdeki Pazar günü 14 Mayıs saat 19.00'da AFM İnşaat sponsorluğunda Ayna Grubu'nun konseri olacak. Tüm Ayna severleri ve gençlerimizi Yamaç Paraşütü İniş Pistine bekliyorum. Pazar günü günün meşakkatinden çıkıp biraz rahatlamak için güzel bir ortam olacağını düşünüyorum." dedi.

(AÖ-Y)



11.05.2017 10:43:27 TSI

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