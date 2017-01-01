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Eskişehir'de Berat Kandili coşkuyla idrak edildi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Ramazan ayının müjdecisi olan ve mübarek aylar içerisinde yer alan Berat Kandili'nde Eskişehinr'deki birçok cami gibi Anadolu Nasrettin Hoca Camii de adeta doldu taştı. Yatsı namazına yakın camide yoğunluk had safhaya ulaştı. Genç, yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği Anadolu Nasrettin Hoca Camii kısa süre içerisinde doldu. Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, dua edip, mevlit dinledi. Namaz çıkışında hayırseverler tarafından camiye gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(İHA-MET-Y)



11.05.2017 10:44:21 TSI

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