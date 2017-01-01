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Saç ekiminde kök ve deri analizine dikkat



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ERZURUM (İHA) - Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde kök ve deri analizine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Saç ekim işlemi için google'da araştırma yaptığınızda 'enseden kök alınıp boş olan yerlere ekim yapılır' diye okursunuz ama işin aslı bu kadar basit değil. Saç ekim işlemi basite gelmez. Çünkü geri dönüşü yoktur. Ben beğenmedim kafamı ilk haline alın lütfeni yoktur" dedi.

Saç ekiminde öncelikle saç ve deri analizlerinin doğru yapılması gerektiğini ifade eden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Saç köklerinin nasıl olduğu, derinin özellikleri nasıl? Gibi analizleri iyi yaparsanız ekilecek olan köklerin deride kaç milim derinlikte olacağına doğru karar verdiğiniz anlamına gelir ve ekilen kökler zamanında ve müşterinin istediği şekilde çıkar. Bu tıpkı bir ziraat mühendisinin toprak analizini doğru yaptıktan sonra ağaç ekmesine benzer" ifadelerini kullandı.

Sönmez, "Siz sık bir toprağa dik köklü bir ağaç ekerseniz ağaç toprağın sıklığından dolayı köklerini dikine doğru ilerleyemez ve ilk rüzgarda kurur veya kökleri yeterince besini almadığı için kurur. Aynı şekilde yumuşak bir toprağa yayvan köklü bir ağaç ekerseniz, ağaç toprağa tam tutunamaz ve kurur. Bu nedenle saç ekiminde kök ve deri analizlerinin doğru yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



11.05.2017 10:42:57 TSI

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