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Özel öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:36
Özel öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi
Özel öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından, resim ve el sanatları sergisi açıldı.
Engelliler Haftası kapsamında, tören alanında açılan sergide; Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin yaptığı resim ve el işi çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Özel bireylerin, öğretmenleri ile yaptıkları 50'ye yakın resim ve el işi çalışmanın yer aldığı sergiyi, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül ziyaret ederek kurum yetkililerinden bilgi aldı.
Engelliler Haftası kapsamında etkinlikleri 1 haftaya yaydıklarını aktaran Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Eylem Tan, her sene olduğu gibi özel öğrencilerin temsili askerlik yapacaklarını ifade etti. Hafta boyunca çeşitli guruplar tarafından kurumlarına ziyaretler yapılacağını dile getiren Tan, "en güzel etkinlikler bu ziyaretler çünkü çocuklarımız önemsendiklerini, hatırlandıklarını hissediyorlar. Tek istedikleri bu sevgiyi hissetmek" diye konuştu.
Hafta kapsamında bölgede faaliyet gösteren tüm özel eğitim kurumları ile birlikte gösteri yapacaklarına değinen Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Eylem Tan, "Çocuklarımız sahne heyecanını tatmış olacaklar. Bundan da çok keyif alıyorlar. Kostümlerin içinde oldukça keyifli gösteriler sergiliyorlar. İstenirse, çalışılırsa bir şeyler başarılacağını göstermiş oluyoruz. Eğitimin önünde hiçbir şeyin duramayacağını kanıtlamış oluyoruz" dedi.
(CC-İK)

11.05.2017 10:43:31 TSI
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