Fırtına mağduru mevsimlik işçilere Kızılay'dan kumanya yardımı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de mevsimlik olarak çalışan işçilerin barındığı çadırların fırtınadan yıkılması üzerine başka yere taşınan işçilere Kızılay ekipleri kumanya dağıttı.
Eskişehir'de önceki gün etkili olan fırtınada mevsimlik işçilerin konakladığı çadırlar yıkılmış, bunun üzerine AFAD Müdürlüğü ekipleri, çadırlarda günü geçirmelerinin hayati tehlike arz etmesi üzerine işçileri Tepebaşı İlçesi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Sinan Alağaç Ortaokuluna nakletmişti. Kızılay Eskişehir Şubesi ekipleri de, işçilerin günlük kumanyalarını karşılayarak dağıtımını gerçekleştirdi.
(İHA-MET-Y)
11.05.2017 10:45:54 TSI
NNNN