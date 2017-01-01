ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fırtına mağduru mevsimlik işçilere Kızılay'dan kumanya yardımı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:36
Fırtına mağduru mevsimlik işçilere Kızılay'dan kumanya yardımı
Fırtına mağduru mevsimlik işçilere Kızılay'dan kumanya yardımı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de mevsimlik olarak çalışan işçilerin barındığı çadırların fırtınadan yıkılması üzerine başka yere taşınan işçilere Kızılay ekipleri kumanya dağıttı.
Eskişehir'de önceki gün etkili olan fırtınada mevsimlik işçilerin konakladığı çadırlar yıkılmış, bunun üzerine AFAD Müdürlüğü ekipleri, çadırlarda günü geçirmelerinin hayati tehlike arz etmesi üzerine işçileri Tepebaşı İlçesi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Sinan Alağaç Ortaokuluna nakletmişti. Kızılay Eskişehir Şubesi ekipleri de, işçilerin günlük kumanyalarını karşılayarak dağıtımını gerçekleştirdi.
(İHA-MET-Y)

11.05.2017 10:45:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İşletmeler 'Yeşil Kutuyla' tanıştı
YEREL

İŞLETMELER 'YEŞİL KUTUYLA' TANIŞTI
Türk Kızılayı, Eskişehir'de 3 derslikli anaokulu yaptıracak
YEREL

TÜRK KIZILAYI, ESKİŞEHİR'DE 3 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPTIRACAK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerinden Eskişehir'de teknik gezi
YEREL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ESKİŞEHİR'DE TEKNİK GEZİ
Valisi Çelik'ten Hemşireler Haftası kutlama mesajı
YEREL

VALİSİ ÇELİK'TEN HEMŞİRELER HAFTASI KUTLAMA MESAJI
Eskişehir'de Berat Kandili coşkuyla idrak edildi
YEREL

ESKİŞEHİR'DE BERAT KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Uluslararası Korolar Festivalinden ödülle döndü
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ULUSLARARASI KOROLAR FESTİVALİNDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları
YEREL

ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR HAFTALIK ÇALIŞMALARI
Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YUNUS EMRE ANILDI
Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ KANDİL SİMİDİ DAĞITTI
PTT'den Anneler Gününe özel mektup projesi
YEREL

PTT'DEN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL MEKTUP PROJESİ
Odunpazarı'nda tur aracıyla gezinti keyfi
YEREL

ODUNPAZARI'NDA TUR ARACIYLA GEZİNTİ KEYFİ
Kuvvetli rüzgar üreticiyi vurdu
YEREL

KUVVETLİ RÜZGAR ÜRETİCİYİ VURDU
Engelliler Haftası kutlanıyor
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI KUTLANIYOR
DOGEZ'in demir atlılar grubu
YEREL

DOGEZ'İN DEMİR ATLILAR GRUBU
Fen İşleri ekipleri spor tesisinde yoğun mesaide
YEREL

FEN İŞLERİ EKİPLERİ SPOR TESİSİNDE YOĞUN MESAİDE
Ramazan öncesi denetimler sıklaştırıldı
YEREL

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Engelliler Haftası kutlanıyor
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI KUTLANIYOR
Zeka Oyunları Mağazası ESOGÜ'de
YEREL

ZEKA OYUNLARI MAĞAZASI ESOGÜ'DE
AFAD'dan fırtınadan etkilenen mevsimlik işçilere yardım
YEREL

AFAD'DAN FIRTINADAN ETKİLENEN MEVSİMLİK İŞÇİLERE YARDIM
Bir ayda bin 394 araç artışı
YEREL

BİR AYDA BİN 394 ARAÇ ARTIŞI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 4 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı