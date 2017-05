YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler'de Hıdrellez Bayramı coşkusu

Efeler'de Hıdrellez Bayramı coşkusu



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi, yazın gelişinin habercisi olan Hıdırellez Bayramı'nı Roman vatandaşlarla birlikte kutladı. Ayter alanında düzenlenen etkinlik kapsamında Popstar Erkan ve İzmirli Ömer'in verdiği konserlerle vatandaşlar dans ederek eğlendi.

Efeler, Hıdırellez'i coşkulu bir şekilde karşıladı. Efeler Belediyesi'nin organizasyonu ise Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı'nda Roman vatandaşlarla beraber gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Hıdırellez'in hikayesini anlattıktan sonra, "Her yıl düzenlediğimiz Hıdırellez Şenliklerimizin yanın da her zaman yanımızda olan Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan'a sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım ise "Her yıl 6 Mayıs'ta mahallemizde Hıdırellez şenlikleri düzenlenir. Geçtiğimiz yıl şehitlerimiz olmuştu, bundan dolayı kutlamaları yapmamıştık. Bu yıl tekrar yapıyoruz" diyerek katkı ve desteklerinden dolayı Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'a teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal ise "Yazın başlangıcını haber veren, ölümsüzlük suyunu içen Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluştuğu gün olarak kabul ettiğimiz, manevi kültürümüz olan günümüzü kutlamak için bir araya geldik. Gül dalına astığınız dileklerin, akarsulara yazdığınız umutlarınızın gerçekleşmesi, Hızır ve İlyas peygamberlerin bastığı yerlerin bereketlendiği gibi elimizi attığımız her yerin, Aydınımızın bereketlenmesi dileği ile sizleri selamlıyor, Belediye Başkanımız Mesut Özakcan adına sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler" diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte Roman Halk Dansları ekibinin gösterilerinin ardından Popstar Erkan ve İzmirli Ömer konser verdi. Vatandaşlar bol bol dans ederek Hıdırellez Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Etkinliğe, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ülkü Kurukaya Dalar, Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

11.05.2017 10:49:07 TSI

